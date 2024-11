Hackean la cuenta de un ex portero del Madrid que ataca a Irene Montero por su libro: «Los plátanos…»

Jordi Codina, ex portero del Real Madrid, ha sufrido un hackeo en su cuenta de X (antiguo Twitter), un hecho que ya ha sido denunciado tras aparecer mensajes contra Irene Montero, ex ministra de Igualdad y actual eurodiputada de Podemos. El que fuera futbolista profesional ha denunciado ya este hackeo después de que, entre otros mensajes, apareciera un duro mensaje contra la política de extrema izquierda.

Aprovechando que Irene Montero colocó un mensaje para presentar su libro en las redes sociales, en la cuenta de Jordi Codina apareció un mensaje de contestación a la ex ministra, autora, entre otras cosas, de la ley que rebajó condenas a decenas de violadores cuando era la máxima responsable del ministerio de Igualdad.

«He escrito un libro para que la memoria de estos años en los que ‘Algo habremos hecho’ nos llene de esperanza: a pesar de las dificultades, sí se puede. Lo presento el lunes 11 a las 19:00h en la Casa Encencida. ¡Tengo muchas ganas de que vengáis y de que lo leáis!», puso en sus redes sociales Irene Montero. Ante ese mensaje, en la cuenta de Jordi Codina apareció este mensaje: «¿Has añadido el plátano que te comiste en honor a los trabucos que te comes?».

Según ha podido saber OKDIARIO, este mensaje no lo ha puesto Jordi Codina, que al enterarse, ha denunciado los hechos. Le han hackeado la cuenta o alguien se ha hecho pasar por él y ha entrado en su cuenta para poner este mensaje contra Irene Montero.

La referencia de ese mensaje que no puso el ex portero del Real Madrid, canterano del equipo blanco, se debía a que en una ocasión Irene Montero participó, durante la campaña de las últimas elecciones europeas, en una ‘competición’ de pelar plátanos con la boca.

La eurodiputada de Podemos no es precisamente muy querida en el ámbito de los deportistas, y más concretamente del fútbol, donde son cada vez más quienes pierden el miedo a alzar la voz contra la ex ministra. Por ejemplo, hace unos días, el futbolista Jaume Costa también explotó contra Irene Montero por la DANA. «Sinvergüenza, sois la mafia de España», dijo Costa, actual jugador del Albacete. Pero en este caso no fue puesto por Codina, que denunció que alguien se está haciendo pasar por él en esa cuenta.

Jordi Codina, canterano del Real Madrid, militó en el primer equipo de 2007 a 2009 y militó en otros equipos como Getafe, APOEL de Nicosia, Pafos, Reus y Fuenlabrada. Nacido en Barcelona, Codina llegó a ser convocado por la selección de Cataluña en su etapa de futbolista.