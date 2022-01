Haaland: «El Dortmund me está presionando y tendré que tomar una decisión pronto»

Se calienta y de qué manera la posible salida de Erling Haaland. Ha sido el propio delantero noruego quien ha avisado de que la solución sobre su futuro puede ser inminente. El Borussia Dortmund quiere que este tema se aclare cuanto antes y los grandes clubes del continente atiesan un poco más las orejas.

«Durante los últimos seis meses he optado por no decir nada por respeto al Borussia Dortmund, pero ahora el club ha comenzado a presionarme para que tome una decisión. Eso significa que tengo que tomar una decisión pronto. Yo solo quiero pensar en fútbol, pero me están presionando, así que ha llegado el momento de que empiecen a pasar cosas», ha dicho Haaland.

El delantero lanzó este mensaje nada más finalizar el partido de este viernes entre su equipo y el Friburgo, en el que volvió a demostrar su olfato goleador con un doblete. Visiblemente contrariado frente al micrófono, repitió en varias ocasiones que su club le está metiendo prisa para que decida dónde quiera jugar la próxima temporada.

Las palabras de Haaland, que hasta la fecha se había mostrado bastante hermético respecto a su futuro, son una llamada para que Real Madrid, Barcelona o Manchester City lancen su ofensiva definitiva para intentar contratar a una de las grandes figuras del fútbol mundial.