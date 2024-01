Güler pasa de ronda

Arda Güler ha pasado con éxito su primera ronda como futbolista del Real Madrid. La joven perla turca debutó como jugador blanco, disputó su primera hora de partido con la camiseta madridista y sacó muy buena nota. Arda generó ilusión en su primer partido y demostró carácter y personalidad, ayudando al equipo a clasificarse a los octavos de final de la Copa del Rey.

El Real Madrid se estrenó en la Copa del Rey en Aranda de Duero y Arda Güler se estrenó con el club blanco en ese mismo escenario contra la humilde Arandina de Segunda Federación. Ancelotti decidió que era el día para el debut del joven turco y lo puso titular. No dudó. Ante el Mallorca no la tuvo y la Copa del Rey era su día para empezar a deslumbrar.

Arda Güler tiene 18 años y parece un chico muy tímido fuera de los terrenos de juego. De hecho, cuando pisó el césped de El Montecillo por primera vez, hora y media antes del partido, Arda salió mirando al suelo y con abrigo, debido al gran frío que hacía en Aranda de Duero. Pero cuando se puso por primera vez la camiseta blanca en un partido oficial con el Real Madrid, la joven perla turca expulsó la timidez y sacó un carácter y una personalidad que solamente tienen las grandes estrellas.

La familia de Arda Güler, en una comitiva liderada por su padre, madre, hermana y novia, estuvo presente en el palco de El Montecillo en Aranda de Duero para ver su debut. Y disfrutaron de lo lindo durante casi 60 minutos de juego. Y es que el estreno de Arda fue magnífico. Le faltó el gol, que lo tuvo, para sacar el sobresaliente. Pero sus primeros minutos terminaron mejor de lo esperado, con un notable alto.

El Real Madrid pasó de ronda en su estreno en la Copa del Rey y Arda Güler pasó su primera ronda como jugador blanco. Ancelotti siempre insiste en que hay que tener paciencia con el chico. Y es verdad. Pero también es una realidad que este futbolista tiene algo diferente. Tiene una calidad que deslumbra.

El debut de Arda Güler ilusionó al madridismo en el día de Reyes. Sus casi 60 minutos de partido fueron un regalo para los ojos. Ancelotti lo retiró del campo con el partido sentenciado (0-2). Durante la primera parte dejó sus grandes detalles. Le pidió tirar la única falta peligrosa del partido a Ceballos y la estrelló en la escuadra, probó un par de disparos más y demostró una personalidad impresionante. Pidió todas las pelotas, se ofreció de cara por todo el campo, buscó varios pases al hueco y demostró que su calidad con 18 años es infinita, con mucho margen obviamente de mejora.

«Ha hecho una hora buena. No está al mejor nivel físico, pero lo importante era acostumbrarse al nivel de partido. Hay que ser paciente. Su calidad la ha demostrado en la primera parte. Tiene que mejorar el físico y la intensidad. Lo importante es que ha vuelto», confirmó el técnico del Real Madrid sobre Arda Güler en la rueda de prensa post partido.

Carlo Ancelotti también afirmó que Arda Güler «tiene mucha personalidad y carácter. Esto es bueno. Destaca sobre todo por su calidad en la pierna». Tras el encuentro, el propio Arda se expresó por primera vez tras su debut en sus redes sociales: «Estoy muy feliz de haber vestido esta camiseta legendaria y haber ganado mi primer partido. El primero de muchos días hermosos».

I'm very happy to have worn this legendary jersey and won my first match. The first of many beautiful days… VAMOS!🤍 pic.twitter.com/fnKLZ2cXHe

— Arda Güler (@10ardaguler) January 6, 2024