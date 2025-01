Güler se entrena con normalidad y estará en la Copa del Rey

Arda Güler fue uno más en el entrenamiento previo que llevó a cabo el Real Madrid en Valdebebas en la previa del encuentro que enfrentará a los blancos contra la Deportiva Minera en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El turco, que será titular en Cartagonova, se ejercitó en el interior de las instalaciones en la sesión que los hombres de Ancelotti llevaron a cabo este sábado.

Vallejo y Rüdiger no se ejercitaron por molestias. El resto del equipo se entrenó con normalidad, aunque la gran mayoría de titulares no viajaran a Cartagena o, de hacerlo, no serán titulares. La idea de Ancelotti para este encuentro es cambiar totalmente la alineación y dar la oportunidad de ser titular a los jugadores menos habituales. Por ello, ha contado en esta sesión con los canteranos Fran González, Asencio, Gonzalo, Lorenzo Aguado, Víctor Muñoz, Chema, Valde, David Aguado, Melvin y Nico.

El Real Madrid busca clasificarse para los octavos de final de la Copa del Rey. Para ello, deberán vencer a una Deportiva Minera que milita en Segunda Federación, cuarta categoría del fútbol español, pero que en la anterior eliminatoria ya dio la sorpresa eliminando al Alavés en la tanda de penaltis.

El Real Madrid jugará por primera vez en Cartagena. Los blancos nunca han ido a esta localidad española y lo harán para medirse por primera vez en su historia a la Deportiva Minera. Tras el partido, los de Ancelotti regresarán a Madrid, donde ya comenzarán a pensar en su encuentro contra el Mallorca de las semifinales de la Supercopa de España.

El Real Madrid viajará el martes 7 de enero a Yeda a las 14:00 horas. Si todo va bien, los blancos llegarán a las 21:50 hora peninsular española, aunque en Arabia Saudí serán las 23:50. Los blancos se hospedarán en el hotel Park Hyatt Jeddah, donde esperan estar hasta el domingo 12, día en el que se celebrará la final. Los madridistas buscarán el que sería su tercer título de la temporada, tras la Supercopa de España y la Copa Intercontinental.