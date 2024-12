El elogio del abuelo de Arda Güler al Real Madrid: «No dejará solo al chaval»

El futuro de Arda Güler en el Real Madrid ha sido objeto de numerosos rumores en los últimos meses, pero su entorno más cercano se ha encargado de disipar cualquier duda. Mehmet Ali Güler, abuelo del joven talento turco, se ha mostrado categórico en sus últimas declaraciones con respecto al futuro de su nieto: «El Real Madrid no deja solo a este chaval, y no lo hará. Arda estará allí hasta que cumpla su sexto año, pero después de eso, no sabemos qué pasará». Un mensaje claro que reafirma la confianza de la familia en el compromiso del club blanco con la prometedora carrera del mediapunta.

El abuelo, orgulloso de su nieto, confía en que Arda Güler alcanzará todos los retos que se preponga hasta ser de los mejores del fútbol mundial. «Le dije: ‘Hijo, ya eres el número uno. Turquía te conoce, el mundo te conoce’, pero él quiere más que eso. Dice: ‘Voy a ser el número uno’. Probablemente quiere superar a Ronaldo, Messi… y creo que lo conseguirá», explicaba Mehmet Ali Güler, palabras que reflejan la ambición que impulsa al joven jugador madridista, quien sueña con inscribir su nombre junto al de las mayores leyendas del deporte.

A pesar de su proyección, Güler es actualmente el quinto jugador con menos minutos en el equipo (676′), solo por delante de Ceballos, Lunin, Endrick y Vallejo. En total ha disputado 20 partidos, repartidos en 14 de Liga, cinco de Champions League y el disputado de Supercopa de Europa, de ellos solamente siete como titular. La competencia sigue siendo el mayor obstáculo para Güler, de ahí los rumores sobre una posible salida, aunque la confianza en él y su talento, así como su capacidad para adaptarse prometen abrirle puertas en el futuro.

En redes sociales, tras el encuentro en Vallecas, el último como titular como madridista en el que sumó dos asistencias, pero donde el equipo no pudo pasar del empate, Arda Güler envió un mensaje optimista a la afición madridista: «Creed en nosotros. Grandes cosas pasarán en el futuro si trabajamos juntos. ¡Hala Madrid!». Un gesto que evidencia su compromiso y la confianza en que su momento llegará.

Competencia y rendimiento

Arda Güler aún está buscándose así mismo en el Real Madrid, pero es obvio que cuando se tira a banda, en la derecha, está sacando su mejor versión, su rendimiento cambia radicalmente. En esa posición, encuentra espacios para correr, perfilarse hacia su golpeo y desplegar su habilidad en el último pase. Sus mejores actuaciones de la temporada han llegado en este contexto: contra el Girona en Montilivi, donde marcó un gol que se convirtió en símbolo de su liberación personal, y en Butarque ante el Leganés, donde asistió con precisión quirúrgica.

El propio jugador ha reconocido que aún le queda mucho por aprender, pero su evolución es evidente. En Vallecas, retomó la titularidad y buscó sorprender desde el primer minuto con un disparo desde el círculo central. Durante el partido, mostró destellos de su calidad, participando en las jugadas que llevaron a los goles de Valverde y Rodrygo.

Es evidente el potencial de Arda Güler, del diamante que tiene entre manos el Real Madrid. Es un futbolista joven que necesita tiempo, pero sobre todo minutos para conseguir disparar su fútbol, aunque la competencia en esta plantilla de Carlo Ancelotti, voraz y de rendimiento inmediato, que no permite fallar, requiere de resultados. Su tiempo llegará y es algo que saben con certeza en su círculo más cercano.