Güler desvela el motivo por el que fichó por el Real Madrid: «El príncipe heredero de Modric…»

Arda Güler, una de las promesas del fútbol mundial y del Real Madrid, explicó cómo fue su fichaje por el equipo blanco, cómo se gestó su llegada a la capital de España y los motivos que le llevaron a vestir de blanco a pesar de tener ofertas y propuestas de todos los equipos europeos importantes del momento. Y entre los motivos por los que Arda Güler eligió al equipo español está Luka Modric, leyenda del fútbol y del Real Madrid.

«El proyecto que me ofrecieron era para mucho tiempo. Estaba convencido en el momento en el que nos sentamos en esa mesa con el Madrid, ya estaba todo», declaró el mediapunta que, según su versión, nunca tuvo dudas sobre su llegada al Santiago Bernabéu. Hubo una frase clave en todo el proceso de gestación del fichaje. «El Real Madrid me dijo que iba a ser el príncipe heredero de Luka Modric, y me impresionó porque es un jugador increíble», destacó Arda Güler. «Cuando escuché el proyecto, dije… ya está».

Arda confesó que una vez había firmado, estuvo en constante comunicación y contacto con Carlo Ancelotti. El italiano siempre fue claro con el turco debido a la feroz competencia con la que se iba a encontrar dentro de la plantilla blanca. «Hablé mucho con el entrenador antes de venir. Ancelotti me presentó planes realistas, me dijo que puedo jugar tanto como esté preparado», recordó Güler que, sin embargo, no se sintió intimidado por estas palabras del técnico transalpino.

Güler y su problema con el castellano

El jugador del Real Madrid explicó también en su entrevista en Kafa Sports cómo afrontó las lesiones que le tuvieron de baja varios meses y los pocos minutos que le otorgaba Ancelotti. «Me siento triste cuando no juego, hago todos los días lo mejor para jugar. La adaptación es lo más importante. Tuve que adaptarme a la vida social, pero también necesito mejorar mi español. Desarrollarme en lo social. Todos hablan español, es muy difícil en el entrenamiento», confesó Güler, consciente de su problema con nuestro idioma.

«El entrenador explica algo en español, no se traduce. Todo el equipo habla español. Es muy difícil. Tomo clases de español de una hora dos veces a la semana», confesó el turco, quien está realizando un gran esfuerzo por aprender el castellano y poder así relacionarse más y mejor con sus compañeros y entender a la perfección las órdenes de Carlo Ancelotti.

Güler, que durante esta Eurocopa estará ante una ocasión franca para mostrar su potencial y liderar a Turquía, está llamado a tener mucho más minutos la temporada que viene de los que ha tenido está pasada, a pesar de que hayan llegado dos refuerzos del frente atacante.

Su actuación los dos últimos meses de competición dejó a todos boquiabiertos por la calidad que atesora y por el gran olfato goleador que demostró, al anotar seis tantos en apenas 440 minutos. La competencia con Bellingham, Brahim, Rodrygo o Mbappé será titánica, pero Arda ya ha demostrado que tiene cualidades para complicarle la decisión a Ancelotti.