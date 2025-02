Guardiola llora por los árbitros tras evitar una debacle histórica: «Es una pena…»

Pep Guardiola se cogió una rabieta este sábado por la lesión de Nico González tras un partido muy apretado de dieciseisavos de final de la FA Cup en el que su equipo, el Manchester City, tuvo que remontar al Leyton Orient de Tercera División inglesa para pasar a octavos (1-2). Así, los citizen evitaron una debacle tres días antes de recibir al Real Madrid en el Etihad para el play off de la Champions.

Sin opciones en Premier, el City se tenía que aferrar como fuera al torneo inglés, ya que será su única opción de levantar algún título esta temporada si no logran superar al club blanco. A Guardiola se le notó nervioso y en rueda de prensa estalló contra los árbitros, de los que afirmó que habían dado la bienvenida típica de Inglaterra a Nico González.

El fichaje del centrocampista español por 60 millones de euros se oficializaba en el último día del mercado de invierno y este sábado debutó con sabor muy amargo con la camiseta del City, teniendo que ser sustituido a los 21 minutos. «Bienvenido a la Premier League y a sus arbitrajes. No es algo con lo que es fácil lidiar cuando juegas contra equipos de League One», criticó Guardiola.

«Creo que ha entendido inmediatamente lo que es esta liga y sus árbitros. Sé que es más difícil sin VAR, pero hubo un par de acciones… Digo esto porque hemos ganado, si no me callaría. Creo que Nico ha entendido perfectamente lo que es Inglaterra y es una pena. No sé cómo de duro ha sido el golpe, pero no ha podido seguir», insistió Guardiola.

El City de Guardiola sufre para ganar

Superado el cuarto de hora en Brisbane Road, el modesto conjunto londinense recuperó un balón frente a Nico González y, viendo a Stefan Ortega adelantado, lo sorprendió con un espectacular chut desde casi el centro del campo, el balón chocó con el larguero y rebotó en el guardameta citizen para colarse en el fondo de las mallas.

En esa misma jugada, el centrocampista gallego se quedó dolorido y tuvo que ser sustituido en el minuto 22 por Bernardo Silva. Los de Guardiola tuvieron que esperar a la segunda mitad para reconducir la situación. En el minuto 56, Rico Lewis disparó desde fuera del área y su remate pegó en el defensa uzbeko Khusanov, que se estrenó de una manera un tanto particular como goleador con el City. Kevin de Bruyne se encargó de darle la vuelta al choque en el 79.