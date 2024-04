Guardiola esconde si Walker jugará ante el Real Madrid: «Tal vez, ya veremos…»

Pep Guardiola juega al despiste con Kyle Walker. El defensa del Manchester City se lesionó en el partido de Inglaterra ante Brasil en el último parón de selecciones y desde entonces no ha jugado ningún partido con su club, rival del Real Madrid este miércoles en la vuelta de cuartos de Champions League.

Walker, una pieza clave para Guardiola en el City, tiene ya el alta médica, estuvo en la convocatoria en el encuentro ante el Luton de Premier League, pero no jugó ningún minuto. El técnico español no quiso arriesgar con su defensa y se limitó a despistar a los periodistas que le preguntaban sobre la presencia de Walker en el partido ante el Real Madrid.

«Walker se siente mucho mejor, pero veremos en los próximos días. Pero está bien, se siente bien. Tal vez nos pueda ayudar con minutos (ante el Madrid) porque es una final, pero no quiero perderle mucho tiempo», explicó Guardiola. Pep piensa también en la Premier League, en la que este último fin de semana se ha colocado en lo más alto de la tabla tras golear al Luton y aprovecharse de las derrotas de sus dos rivales directos. El Liverpool cayó en Anfield ante el Crystal Palace y el Arsenal también perdió contra el Aston Villa en el Emirates.

«Entrenaremos y veremos qué pasa», añadió Pep Guardiola jugando al despiste. Desde Inglaterra informan que sí está disponible para jugar, pero eso ya ocurría también ante el Luton y no ocurrió. La semana pasada, en los entrenamientos previos al encuentro de ida en el Bernabéu, Walker no entrenó y no fue convocado para ese duelo, pero por ejemplo Gvuardiol tampoco se ejercitó el día antes del partido y después acabó siendo titular en el partido de Copa de Europa.

Guardiola juega al despiste

«Sé lo importante que es Kyle contra los jugadores del Real Madrid, pero no estuvo en Madrid y el comportamiento de Akanji, Stones, Ruben Dias y Gvardiol… jugaron increíblemente bien, así que ya veremos», siguió analizando Pep Guardiola, que también tiene la duda de Aké para el duelo del Etihad el miércoles. Con Aké pasa lo mismo que con Walker: está recuperado, tiene el alta médica, pero Guardiola decidió que no jugara ante el Luton.

Pep Guardiola lleva jugando al despiste con la prensa, mofándose a veces de los periodistas, sobre cuál será el equipo que juegue ante el Real Madrid. Sobre De Bruyne, que no jugó en el Bernabéu porque se sintió indispuesto horas antes del partido, explicó Guardiola que el sábado «no tuvo vómitos». El belga jugó 81 minutos ante el Luton, por lo que físicamente está bien.

Bromea con la presencia de Rodrigo

El técnico español del City dio descanso a varios jugadores importantes en el encuentro de Premier ante el Luton, entre ellos Rodrigo Hernández. Tras finalizar el partido, se río de la prensa inglesa bromeando sobre una posible suplencia del mediocentro español en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

«Absolutamente», afirmó Pep Guardiola con rotundidad tras ser preguntado sobre si Rodrigo Hernández estaba feliz tras descansar en el banquillo durante los 90 minutos del partido contra el Luton. Tras esa declaración, el técnico catalán se río de la prensa inglesa sobre una posible suplencia de Rodri el próximo miércoles: «También descansará el miércoles ante el Real Madrid. ¿No me crees?»