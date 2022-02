Guardiola se entromete por Araújo

Pep Guardiola se ha entrometido en el futuro de Ronald Araújo. El defensa del FC Barcelona es ahora mismo uno de los principales activos del club, al haberse consolidado como el mejor central de la plantilla azulgrana y tener sólo 22 años. Por ello, ha centrado la atención de los grandes de Europa, entre los que figura el Real Madrid, que aunque tiene un pacto de no agresión con la directiva culé, no mira con malos ojos al uruguayo. Ahora, otro de los que busca posicionarse en la carrera por sacar al futbolista del Camp Nou es el técnico del Manchester City

El entrenador catalán nunca ha querido pescar en la que fue su casa. Sin embargo, en los últimos días se ha reunido con Edmundo Kabchi, propietario del Albacete y uno de los agentes de Araújo. El motivo de dicha cita no habría sido otro que tratar el futuro del charrúa, cuya renovación con el conjunto culé está ahora mismo en el aire.

El defensa azulgrana llegó al club en agosto de 2018, precisamente, de la mano de Kabchi, uno de los actores más importantes del fútbol sudamericano. El uruguayo llegó a Barcelona para formar parte de las categorías inferiores, firmando un contrato por cinco temporadas, que expirará el próximo 30 de junio de 2023. El contrato que firmó entonces le situaba en lo alto de la escala salarial del filial, pero en el más bajo de la primera plantilla y los problemas económicos por los que atraviesa la entidad han congelado su revisión al alza.

Ahora, según ha revelado Jordi Cruyff en la presentación de Aubameyang, la principal prioridad hasta verano pasa por acelerar las renovaciones. Pero puede ser tarde para la de Araújo. Su enorme proyección y su gran rendimiento ofrecido a lo largo de estos meses han provocado que los grandes empiecen a tentar al central, que podría alargar su mejora de contrato con los culés y desatar una puja por sus servicios.

Además de interesar en el Santiago Bernabéu, donde hay un tímido interés por el jugador, ahora Guardiola le ha incorporado a su radar. Aunque en un principio la defensa multimillonaria del conjunto citizen está cubierta y pese a que el entrenador no suele acercarse a ningún jugador que defienda el azulgrana, Araújo sí que ha despertado las ganas del de Sampedor por hacerse con sus servicios.

Guardiola quiere sumarse a una carrera que se antoja interesante durante el presente verano y que podría prolongarse al próximo curso. El central culé parece darle por el momento evasivas a las tentativas de la directiva barcelonista, que sabe que en él tiene a un jefe de la zaga para una larga década. Sin embargo, el futbolista, consciente del interés que está levantando a lo largo y ancho del continente, está mantiene congelada su renovación.

El Madrid, atento

El Real Madrid, en la plena búsqueda de talento joven, está atento a cómo se desarrollan los acontecimientos en Can Barça con Ronald Araújo. El conjunto madridista no atacará por el momento, dado que existe un pacto de no agresión entre Florentino Pérez y Joan Laporta que no tienen pensado saltarse. Sin embargo, es un jugador que gusta y que lleva al club a tenerle monitorizado, por cualquier novedad que se pudiese dar en lo relativo a su futuro.

El club cuenta con la presencia de Eder Militao y de David Alaba como pareja de centrales titular, que está mostrando esta temporada un gran rendimiento, pero aún así no renuncian a reforzar la zona en un futuro. Entre los centrales que también gustan en Valdebebas se encuentran algunos como Antonio Rudiger, que terminará contrato con el Chelsea en el próximo mes de junio y que ya ha anunciado que no lo prolongará.