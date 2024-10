La gravedad de la lesión de Alaba: «La probabilidad de recuperar el cartílago es prácticamente nula»

El regreso de David Alaba a los terrenos de juego no tiene fecha. Como contó OKDIARIO, la recuperación del central austriaco no ha ido todo lo bien que se podía esperar desde el primer momento. El defensa se rompió el ligamento cruzado de la pierna izquierda en 17 de diciembre en un encuentro contra el Villarreal. Casi 10 meses más tarde, todavía no hay vistas de cuando podrá regresar a la dinámica del grupo y es que, la dolencia fue mucho más complicada de lo que se podía esperar en un primer momento.

De hecho, en este tiempo Alaba ha tenido que visitar el quirófano en otra ocasión para volver a ser intervenido y se ha sometido a varias limpiezas de la zona, ya que tiene el cartílago seriamente afectado, lo que le impide regresar al cien por cien y, lo que es peor, le provoca un intenso dolor constantemente. Por lo tanto, su situación no es sencilla y tiene a los servicios médicos del Real Madrid muy pendientes de él.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con el doctor Diego García-Germán, traumatólogo y médico del equipo olímpico español de Juegos Olímpicos de Invierno, para explicar la difícil situación que vive el jugador del Real Madrid. «Uno de los problemas fundamentales de las lesiones de rodilla, bien sean de los ligamentos o de los meniscos o del propio cartílago, es que el propio cartílago se lesione de forma aguda», explica.

«El cartílago articular es la superficie de deslizamiento que hay entre los huesos, que tiene un coeficiente de rozamiento muy bajo, pero es un tejido muy especializado con prácticamente nula capacidad de curación. Es decir, que cuando se producen lesiones en el cartílago, la probabilidad de que esas lesiones se curen es prácticamente nula», añade.

Además, deja claro que «los ligamentos como del menisco que dan lugar a lesiones del cartílago van a tener un pronóstico no muy bueno». «Hay lesiones focales que podríamos decir que se pueden reparar y que se pueden hacer técnicas quirúrgicas para reparar el cartílago articular cuando son dolencias en las cuales se ha producido un desgaste de toda la superficie articular», continúa. Para sentenciar con la siguiente afirmación: «El pronóstico no es muy bueno».

Alaba, mirando a 2025

Alaba tiene muy complicado jugar al fútbol antes de que finalice este año. Es decir, si todo va como parece, estará más de un año apartado de los terrenos de juego por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Y es que, aunque el austriaco va mejorando poco a poco, todavía tiene un camino largo por recorrer tanto en lo físico como en lo mental.

Su rodilla todavía no está recuperada, aunque sí es cierto que poco a poco evoluciona en Valdebebas, donde ya se le puede ver corriendo en el césped. Mentalmente, todavía tiene un miedo lógico que no le permite sentirse del todo cómodo. Poco a poco debe ir dejando estos temores a un lado, aunque el proceso no será ni mucho menos sencillo. Para ello, tiene todo el apoyo de los servicios médicos del Real Madrid.