El partido de cuartos de final que esta noche enfrentará a Brasil y Uruguay es, sin duda, el plato fuerte de las primeras eliminatorias de la Copa América. Con Argentina y Canadá ya en semifinales, ahora llega el turno de Colombia y Panamá y del atractivo choque que protagonizarán los de Dorival Junior y los jugadores de Marcelo Bielsa. La canarinha no podrá contar con su futbolista más desequilibrante, Vinicius, que cumple ciclo de tarjetas y cuyo sitio en la delantera ocupará su próximo compañero en el Real Madrid, el joven Endrick.

Dorival Junior no esconde sus cartas y ya ha confirmado que le entregará la titularidad al ya jugador madridista, la gran sensación de la selección brasileña desde que debutara con gol en Wembley ante Inglaterra. Endrick no ha podido comenzar mejor su andadura en el combinado nacional y, junto con Vinicius, Rodrygo y Raphinha, lidera la Brasil del futuro y ha devuelto la esperanza a los seguidores cariocas, ávidos de volver a ver a los suyos en lo más alto del fútbol mundial.

Endrick formará en ataque, previsiblemente, junto a Rodrygo y Raphinha, dos futbolistas que aún no han terminado de despegar en esta Copa América. El del FC Barcelona anotó un buen gol de falta en el último encuentro de la fase de grupos ante Colombia mientras que el punta madridista aún no ha podido estrenar su casillero goleador a pesar de completar actuaciones destacadas y estar siempre presente en las jugadas de peligro de la pentacampeona del mundo.

Endrick, en busca del gol

El empate ante los cafeteros llevó a los de Dorival Junior a tener un cruce complicado en cuartos de final. La Uruguay de Marcelo Bielsa es un equipo correoso, con una sólida defensa, un centro del campo muy físico con Valverde y Ugarte y un ataque con calidad, comandado por Darwin Núñez, el futbolista del Liverpool, siempre bien escoltado por De la Cruz y Pellistri, ya que Maxi Araújo sufrió una lesión en el cuello ante Estados Unidos que le tiene prácticamente descartado para el choque.

Aun así, Brasil deberá elevar el nivel que ha mostrado hasta ahora si quiere colarse entre las cuatro mejores selecciones del continente. Los brasileiros no han exhibido su mejor nivel de juego, ya que las bandas no han funcionado todo lo bien que deberían. Vinicius y Raphinha siempre están muy bien vigilados, por lo que no han podido desbordar como nos tienen acostumbrados para crear ocasiones claras de gol.

El centro del campo tampoco es el más creativo que hayamos visto de Brasil. Joao Gomes, Bruno Guimaraes y Paquetá no tienen demasiado peso en la creación de juego del equipo y tan solo este último suele asomarse al área rival para intentar lanzamientos de larga distancia. Con la baja de Vinicius, todo hace indicar que Rodrygo asumirá su rol en la banda izquierda y que Endrick ocupará la zona del delantero centro. Su gran olfato goleador le hace ser la esperanza de la canarinha para eliminar a la siempre incómoda Uruguay.