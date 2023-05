Gonzalo García, el ‘9’ de los récords de Arbeloa

El Juvenil A de Arbeloa ha deslumbrado en su categoría conquistando el triplete nacional sin perder ni un partido en España. Una generación llena de talentos que ha cuajado una temporada soñada. Pero si hablamos de goles, hay un talento que destaca por encima del resto. Es el pichichi, ha marcado 35 tantos, dos de ellos en la gran final, celebra los goles con el famoso ‘siuuu’ de Cristiano Ronaldo, y se llama Gonzalo García.

Gonzalo García Torre, madrileño de 19 años, se ha convertido en el pichichi de un Juvenil A de Arbeloa que ha firmado una temporada totalmente mágica. No han perdido ningún partido en España, han anotado 157 goles a favor, levantaron la Copa del Rey, conquistaron la Liga en su grupo de División de Honor y este sábado han celebrado la guinda del pastel, la Copa de Campeones.

El ‘7’ del Juvenil de Arbeloa, que tiene alma de ‘9’, se ha salido esta temporada. Llegó a la Final Four de la Copa de Campeones con una participación de gol cada 80 minutos después de anotar 33 goles y dar 5 asistencias. Y en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas volvió a ser decisivo tras anotar en la ida y en la vuelta de los cuartos de final frente al Atlético de Madrid.

Frente a Las Palmas, en la semifinal del miércoles, Gonzalo ya dejó una maravillosa asistencia para que Nico Paz hiciese el primer gol del partido. Pero el atacante madrileño se guardó sus mejores recursos para la final. Concretamente para los minutos finales de la final. Cuando el partido parecía que llegaba a su fin con empate, Gonzalo García anotó dos golazos para hacer campeón al Real Madrid.

El primero de ellos, un cabezazo inapelable y perfectamente ejecutado. En el salto y en el remate. El segundo tras una carrera impecable en velocidad, dejando al defensa atrás y definiendo a la perfección ante el portero. En total, 35 goles y 6 asistencias en una temporada fantástica de Gonzalo García.

Great assist from David Jiménez and top play from Nico Paz!!

Al final del partido, el abrazo que le dio Álvaro Arbeloa tras conquistar la Copa de Campeones fue significativo. Los goles de Gonzalo, que se le han caído del bolsillo en esta campaña, han sido claves para que el Juvenil A logre este triplete histórico.

Desde que llegó a Valdebebas como alevín allá por 2014, Gonzalo García ha marcado más de 100 goles en la cantera madridista. Es el ‘7’ del Juvenil A y celebra muchos de sus goles con el famoso ‘siuuu’ de Cristiano Ronaldo. Una celebración icónica en la historia del club blanco.

Parte desde la banda, pero su evolución como futbolista le acerca cada vez más a la posición de referencia ofensiva. Su velocidad y su efectividad en el remate son cualidades que le hacen ser un jugador determinante en su categoría. Un ‘9’ que ya se va curtiendo dentro de La Fábrica y que esta temporada ha llenado de goles las redes de la categoría Juvenil en España.

86’ GOAAAAAAAAAAAAAAL GONZALO GARCÍA!!!!!!!! His 2nd goal of the game and 35th goal this season!!

JUVENIL A 3-1 REAL BETIS!!!!!!! pic.twitter.com/kZVrHWhwaE

— Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) May 20, 2023