Getafe – Real Madrid: horario y dónde ver en directo online y por TV el partido de Liga Santander

El encuentro entre el Getafe y el Real Madrid será el primero de la Liga Santander de este nuevo año 2022. El partido corresponde a la decimonovena jornada de la Liga Santander, última de la primera vuelta del torneo doméstico. El choque tendrá lugar en el Coliseum Alfonso Pérez hoy, domingo, 2 de enero, a partir de las 14:00 horas. El encuentro se puede seguir minuto a minuto a través de la web de OKDIARIO, o por TV en el canal Movistar LaLiga de Movistar+. El árbitro será Mario Melero López del comité andaluz.

Primer plato del año 2022 en la LaLiga entre dos equipos que se juegan mucho aunque con objetivos muy dispares. Los blancos quieren mantener las distancias en los puestos de cabeza con el liderato bien agarrado y firme. Los azulones por su parte quieren acabar esta primera vuelta fuera de los puestos de descenso, donde coquetean durante toda esta primera vuelta. El Getafe llega tras cinco jornadas sin perder en Liga, dos victorias y tres empates. El Real Madrid, por su parte, no pierde desde el 3 de octubre, 15 partidos consecutivos sin perder.

El Real Madrid llega con varias bajas destacadas como consecuencia de diversos positivos en la plantilla. Están por ver si finalmente llegan algunos de los primeros en confirmar su contagio, como son los casos de Thibaut Courtois, Fede Valverde y Eduardo Camavinga. No llegarán ni Vinicius, la gran baja en los planes de Carlo Ancelotti, y tampoco Jovic. El portero blanco ya ha dado varios negativos tras dos PCR y espera la aprobación para poder disputar el partido. Lunin será la alternativa si no llega.

Ancelotti sí tiene disponibles a gran parte de su columna vertebral. Están disponibles Casemiro, Modric y Kross en el centro del campo, por lo que no hay dudas de que saltarán de inicio. Hazard apunta a la titularidad junto a Benzema en el tridente ofensivo y la duda recae entre Rodrygo y Asensio, que se disputan ese otro rol en la derecha. En la zaga la única duda es el lateral diestro, donde apunta Lucas Vázquez por encima de Nacho.

Por su parte, el Getafe llega con más incógnitas. Quique Sánchez Flores no desveló quiénes son los tres positivos por coronavirus que notificó el club por lo que los cambios en el once pueden ser múltiples. El que seguro que no estará será Djené, que cumple ciclo de tarjetas. Vitolo, Chema y Macías llegan tocados a esta cita.

¿A qué hora juegan el Getafe – Real Madrid?

Si te estabas preguntando por el horario del Getafe – Real Madrid de Liga Santander de este domingo 2 de enero es a partir de las 14:00 horas -las 13:00 horas en las Islas Canarias-.

¿Dónde se juega el Getafe – Real Madrid?

El partido tendrá lugar en el estadio Coliseum Alfonso Pérez (Getafe, España).

¿Dónde ver el Getafe – Real Madrid online en directo y por televisión?

El partido entre el Getafe y el Real Madrid de este domingo 2 de enero se puede ver por televisión de pago a través del canal Movistar La Liga. Además, en OKDIARIO podrás seguir el partido de la Liga Santander con la narración en directo y online del Getafe – Madrid, con el minuto a minuto, resultado y goles en vivo.

Alineaciones Getafe – Real Madrid

Getafe: Soria; Damián, Cabaco, Mitrovic, Cuenca, Olivera; Maksimovic, Aleñá, Arambarri; Sandro y Enes Ünal.

Real Madrid: Lunin; Lucas, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Rodrygo, Benzema y Hazard.