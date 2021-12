Courtois da negativo y el Real Madrid lucha para que juegue el domingo

Thibaut Courtois ha dado negativo en dos pruebas PCR. La pelea del Real Madrid en estos momentos es conseguir que el portero belga pueda incorporarse a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros y, por lo tanto, sea de la partida el próximo domingo en el duelo contra el Getafe. Hay que recordar que el belga dio un resultado positivo en los test que se hicieron los jugadores blancos el pasado martes.

He resultado negativo en 2 PCR consecutivos y estoy esperando a recibir la autorización de las autoridades para poder jugar 🙌🏻

I have tested negative in 2 consecutive PCRs and I am waiting to receive authorization from the authorities to be able to play 🙌🏻 pic.twitter.com/DwGDa4K98i

— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) December 30, 2021