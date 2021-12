Courtois manda un mensaje tras conocerse su positivo por coronavirus

Thibaut Courtois ha sido uno de los cuatro futbolistas del Real Madrid que ha dado positivo en las pruebas realizadas antes del inicio de los entrenamientos tras la vacaciones navideñas. El guardameta belga ha querido mandar un mensaje tranquilizador a todos sus seguidores asegurando que es asintomático y que está deseando volver a los terrenos de juego lo antes posible.

«Desgraciadamente, y pese a cumplir con todas las medidas, he resultado positivo por Covid en el último control», comenzó explicando Thibaut Courtois tras el comunicado oficial del Real Madrid. «Aunque no tengo ningún síntoma estoy en casa siguiendo el protocolo correspondiente y entrenando para volver cuanto antes. ¡Gracias a todos», concluyó el ex del Chelsea.

Federico Valverde, Thibaut Courtois, Vinicius Júnior y Eduardo Camavinga han sido los cuatro futbolistas que han dado positivo en estas primeras pruebas, por lo que no estarán disponibles para el choque del próximo domingo ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez.