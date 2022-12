Garci, jugador del Cacereño: «El del Madrid será el partido de nuestras vidas»

Miguel García, más conocido como Garci, conoce muy bien lo que es el Real Madrid. Tras una década en La Fábrica, llegó a debutar con el Castilla en 2015. Tras pasar por Navalcarnero, Adarve, Sporting de Gijón, Mérida, Coruxo y ahora, en las filas del Cacereño, tratará de dar una nueva sorpresa en esta Copa del Rey después de llevarse por delante al Girona. El joven extremo de 25 años habla del partido más importante de su vida y las opciones que tienen de vencer al campeón de Europa.

Pregunta: Vaya días frenéticos.

Respuesta: La verdad es que el otro día salió todo en el partido contra el Girona, corrimos como auténticos animales y la guinda del pastel fue que al día siguiente nos tocase el Real Madrid. Era lo que nos faltaba y la verdad que con mucha ilusión y con mucha alegría de poder disfrutar partidos como el del Madrid, que no se juegan toda la vida.

P: Dice que corrieron como animales contra el Girona, entonces contra el Madrid tendrá que ser el triple o más…

R: Contra el Madrid va a ser una locura, pero ahí ya influye la motivación de cada uno que al final va a ser ‘top’. Personalmente para mí, ya que estuve allí en la casa unos años, este partido siempre es especial, por lo que vamos a ir a por ello.

P: En su etapa en el Real Madrid llegó a entrenar con el primer equipo.

R: Sí, yo estuve un montón de años. Estuve casi 10 porque estuve ocho y después los últimos dos cedido. Y en esa ultima etapa de juvenil e incluso en el filial, al final muchas veces el primer equipo le faltan algunos jugadores por algunas razones y tira de jugadores de la cantera. Y sí, tuve la suerte de entrenar alguna vez con ellos e imagínate. Entrenar con el primer equipo es especial.

P: Entrenó con Benzema o Modric, ¿cómo eran con los canteranos?

R: Realmente todos son muy cercanos. Cuando ven a los chavales que están ahí observándolos porque son sus ídolos pues ellos tienen ese sentimiento de querer que estemos cómodos. Nosotros cuando subíamos era porque les faltaba gente y lo hacíamos para ayudarlos. Para cualquier canterano es de los días más especiales de su vida.

P: ¿Cómo lo vivieron el sorteo en el vestuario?

R: La cosa es que fue todo muy seguido porque el partido contra el Girona acabó tarde y enseguida ya quieres celebrarlo con tus compañeros. Tenemos una circunstancia y es que tenemos muy pocos días con esto de la Copa del Rey y ahora viajamos por un tema de patrocinio a Nepal. Vamos a jugar un par de partidos ahí y eso va a ser antes del Real Madrid, entonces no tenemos muchos días de vacaciones. Unos pocos se quedaron en Cáceres, el resto quiso salir para estar con la familia y entre celebración y tal, te despiertas al día siguiente y ya es el sorteo. Sí que es verdad que es una emoción enorme, pero nos faltó esa cosilla de estar todos juntos y celebrarlo. Eso habría estado super bien, pero se dieron así las circunstancias y ya está.

P: ¿Pueden ganar al Real Madrid?

R: Por supuesto, si no ni nos presentaríamos. Habiendo jugando un par de eliminatorias contra rivales de superior categoría y al enfrentarte ves que las cosas se dan, que el equipo lo hace bien. Al final son jugadores de fútbol igual que nosotros y a un partido puede pasar cualquier cosa. Entonces vamos a afrontar el partido lo más positivo posible sabiendo contra quién estás jugando, con ese respeto que hay que tener, pero a partir de ahí vamos a ir a por todas y a un partido puede pasar cualquier cosa.

P: Dos meses sin perder y solo una derrota en casa en toda la temporada.

R: La verdad que este año en casa estamos muy bien, la afición ayuda cuando estamos en casa, son uno más y el equipo tiene mucha confianza ahí. Que venga el Real Madrid y que la Copa sea en este formato y que se juegue en nuestro campo, te da mucha ese plus de motivación y de ganas y de saber que en tu campo los rivales saquen puntos, en el caso de la Liga, y en Copa que te venzan. Es el partido de nuestras vidas.

P: Como extremo, ¿cómo será eso de enfrentarse a Mendy?

R: Pues imagínate, viendo todos los partidos del Real Madrid, que no te pierdes ninguno… Toda la vida viéndolos desde chiquitito. Afrontarlo con ilusión porque todo lo que va a venir es para disfrutar sabiendo contra quién estás disfrutando y desde el respeto ir a por todas. Si juega Alaba a por Alaba. Yo soy extremo y si recibo el balón no voy a ir para atrás. Esté Alaba, esté Mendy, esté Nacho… El otro día, según salió lo del Real Madrid, le comentaba a un compañero de broma que si necesitaba ayuda con Vinicius y si necesitaba que bajase y el me decía de coña: «Tú tranquilo, que me encargo solo», así que imagínate cómo lo afrontamos, con la máxima ilusión.

P: ¿Les beneficiará que el césped no esté en buenas condiciones?

La verdad es que hemos tenido esa mala suerte porque en el último mes en Cáceres no ha parado de llover. Llevábamos tiempo sin ver el sol. Parece de broma por el clima que tiene Extremadura, pero es verdad que este ultimo mes ha estado lloviendo sin parar. El otro día estábamos mentalizados de jugar contra el Coria y a la mañana del partido recibimos el mensaje de que se había aplazado, pero es verdad que el campo no estaba en condiciones. Nosotros durante la semana lo pisábamos y estaba súper blando. Se veía que estaba regular, pero en el momento de pisarlo se levantaba. Contra el Girona, el césped aguantó bastante. Con las circunstancias en las que veníamos con las lluvias y el aplazamiento, parecía que iba a estar peor. Es verdad que no estuvo en las mejores condiciones y se levantó bastante. Contra el Madrid nos va a beneficiar, tampoco hay que engañarnos. Las circunstancias son las que son. Ellos juegan un fútbol más de calidad, a dos toques y si Luka (Modric), en vez de hacer dos toques hace cuatro y puedes presionarle más, pues ahí va a estar esa ayuda que podamos tener.