Freixa saca su antimadridismo tras ganar el Barça la Copa: «Blancos, llorones, saludad a los campeones”

Toni Freixa ha vuelto a dar la nota la noche de este sábado después de que el Barça conquistase la Copa del Rey en la final que se disputó en La Cartuja de Sevilla. El ex directivo culé no pudo evitar mostrar el antimadridismo que profesa a través de las redes sociales: «Ya lo dijo el gran Luis Figo: Blancos, llorones, saludad a los campeones».

Ya lo dijo el gran @luisfigo: “Blancos, llorones, saludad a los campeones” — Toni Freixa (@tonifreixa) April 26, 2025

«¡Qué día de emociones!!! ¡Cuánto nos merecemos esto!!! Que nos hayamos sobrepuesto (una vez más) a las malas artes ya quienes quieren pervertir el deporte, es poesía», escribió Freixa en otro mensaje mostrando su felicidad por el título logrado por el Barça.

Quin dia d’emocions!!! Quant ens mereixiem això!!! Que ens haguem sobreposat (un cop més) a les males arts i als que volen pervertir l’esport, és poesia. Visca el Barça i Visca Catalunya!!!!

💙❤️

❤️💛 — Toni Freixa (@tonifreixa) April 26, 2025

Estas reacciones no fueron las únicas que protagonizó el ex candidato a la presidencia del Barça a través de las redes. Y es que Freixa también cargó contra el arbitraje que realizaron De Burgos Bengoetxea (el colegiado de la final copera) y González Fuertes (en el VAR): «Lo de toda la vida. Asco inmenso», escribió el ex directivo azulgrana.

Lo de toda la vida. Asco inmenso — Toni Freixa (@tonifreixa) April 26, 2025

Este dardo de Freixa llegó después de que el árbitro no pitase finalmente el penalti que había señalizado en un primer momento de Asencio a Raphinha justo en el tiempo de descuento de la segunda parte. El Barcelona también reclamó una pena máxima en la primera parte por agarrón de Ceballos a Cubarsí en un córner, al igual que otro de Rüdiger a Ferran Torres, justo antes del que sí pitó pese a equivocarse.

Una final de Copa memorable

La final de Copa arrancó con un Barcelona espectacular, dominando por completo la pelota y adelantándose en el marcador gracias a un golazo de Pedri. El azulgrana lograba poner la pelota en la escuadra después de recibir un pase raso de Lamine Yamal dentro del área. Los de Flick dominaron la primera parte y pudieron ampliar la ventaja en un saque de córner de Pedri que acabó en el palo.

Sin embargo, en la segunda parte el partido cambió por completo con la entrada de Mbappé. El francés empató el partido al marcar de falta directa desde la frontal del área. Y poco después, Tchouameni culminaba la remontada con un cabezazo en el saque de un córner. Cuando el Madrid parecía que se llevaba la final, apareció Lamine Yamal para dar un pase largo hacia Ferran, que controló y aprovechó una mala salida de Courtois para poner el 2-2 definitivo.

La final se fue a la prórroga después de una jugada muy polémica. De Burgos Bengoetxea pitó un penalti de Asencio sobre Raphinha en el 94′, pero daba marcha atrás en su decisión tras la revisión del VAR. En la prórroga, una mala salida de balón de Modric provocó el robo de Koundé, que disparó desde fuera del área para marcar el 3-2 que la 32ª Copa del Rey al Barça.