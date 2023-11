Valdebebas se llamará Ciudad Real Madrid Florentino Pérez

Los socios compromisarios del Real Madrid aprobaron en la Asamblea Extraordinaria por aclamación la propuesta de denominar a la Ciudad Real Madrid «Ciudad Real Madrid Florentino Pérez» a petición de más de 1.000 socios representantes, de acuerdo con el artículo 28 de los Estatutos Sociales.

«Me siento emocionado por tus palabras (al hijo de Luis de Carlos, socio número seis). He intentado seguir el ejemplo de Santiago Bernabéu, por ejemplo. Nunca he querido estos procedimientos. Los estatutos contemplan esta propuesta. Solamente me queda dar las gracias. Es un honor. Quiero hacerlo con discreción. Solamente pido que se ponga cuando yo diga. No estoy preparado psicológicamente para ver mi nombre en la Ciudad Deportiva. Dejadme administrar con discreción este nombramiento», explicó Florentino Pérez.

El 30 de septiembre de 2005, bajo la presidencia de Florentino Pérez, se inauguró la Ciudad Real Madrid. El mayor complejo deportivo jamás realizado por un club de fútbol, que está situado en la zona noreste de la capital, frente a dos de los ejes de mayor actividad empresarial de España: Ifema y el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Un referente para otros muchos equipos que permiten a todos los jugadores de la entidad madridista, de fútbol y baloncesto, contar con las mejores instalaciones.

El legado de Florentino Pérez

Valdebebas es parte del legado que Florentino Pérez ha dejado para el Real Madrid. Además de los títulos y la reforma del Bernabéu, la ciudad deportiva no es menos importante. Con una extensión de 1.200.000 m², la Ciudad Real Madrid es 10 veces más grande que la antigua Ciudad Deportiva; 40 veces más grande que el Santiago Bernabéu y supera en 20.000 m² la superficie del parque del Retiro.

Valdebebas está presidida por un colosal edificio en forma de letra T de 18.000 m² que posee un componente aspiracional: los canteranos van ascendiendo módulos desde el prebenjamín hasta alcanzar el del primer equipo. Este espacio alberga vestuarios, gimnasios, aulas, salas de conferencias, despachos, zona de hidroterapia y centro médico, salas de prensa, etc. A ambos lados se sitúan 11 campos de fútbol de hierba natural y artificial, rodeados por graderíos con capacidad para 11.000 espectadores, más el estadio Alfredo Di Stéfano, con un aforo cercano a los 6.000 espectadores y donde juegan sus partidos el Castilla, el Real Madrid femenino y el Juvenil A en la UEFA Youth League.

El pabellón de baloncesto completa la magnífica oferta de instalaciones y servicios de la Ciudad Real Madrid, que sigue creciendo y despertando la admiración mundial. Esta construcción acoge los entrenamientos de todos los equipos de baloncesto y los partidos de la cantera. El pabellón está a la vanguardia tecnológica y puede utilizarse para usos institucionales y comerciales.

Además, desde abril de 2018 están en Valdebebas las oficinas del club. Este edificio acoge a los empleados del club. Es una construcción de la máxima calidad arquitectónica y funcional. Consta de cinco plantas y sus 14.000 m² construidos de superficie han mejorado las condiciones laborales de los trabajadores del club.