Florentino Pérez: «Hay que proteger a Vinicius, le hacen muchas faltas y él se lleva las tarjetas»

El triunfo del Real Madrid en la final de la Copa del Rey ante Osasuna hizo que Florentino Pérez hablara al término del encuentro. El presidente del conjunto blanco se pronunció sobre el partido, alabó al equipo navarro por su buena temporada y las dificultades que plantearon, así como a Rodrygo y Vinicius. Hizo también una enérgica defensa de este último, quejándose por la cantidad de tarjetas que le muestran, así como de lo comprimido que está el calendario.

Vigésima Copa

«Todos los títulos se consiguen con mucho esfuerzo y sacrificio, pero quiero felicitar a Osasuna por su temporada y porque hoy se han dejado el alma. Nos lo han puesto muy difícil».

Partido difícil

«Ha sido una Copa muy competida. El Cacereño nos dio guerra, luego Villarreal, Atlético y Barcelona que no nos lo han puesto fácil. Osasuna no nos lo ha puesto fácil y lo valoro más».

«Rodrygo es que es muy bueno y nos va a dar muchos años de satisfacción porque es muy joven».

«En su puesto es el mejor del mundo en su puesto y es muy difícil pararle. Los jugadores que le marcan cometen muchas faltas. Lo que no entiendo es que siempre le hacen las faltas a él y se lleva él la tarjeta. Hay que proteger a los jugadores como él».

«Esto no para. No nos dejan descansar. No sé quién pone el calendario, pero deberían de hacérselo mirar».