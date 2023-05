Imagen insólita que se produjo antes del comienzo de partido. Florentino Pérez bajó al túnel de vestuarios antes del inicio del partido entre el Real Madrid y el Manchester City. El presidente blanco quiso apoyar a sus jugadores cuando estos esperaban para salir al nuevo césped del Santiago Bernabéu. El directivo fue subiendo las escaleras del interior del estadio mientras daba un abrazo a cada uno de los once jugadores titulares.

Y es que Florentino Pérez no suele realizar este tipo de acciones, por no decir nunca. No obstante, el mandamás del Real Madrid quiso arropar a sus jugadores uno a uno en el que es el partido más importante de la temporada ante el Manchester City. Una final anticipada donde el presidente también quiso apoyar a Carlo Ancelotti en lo alto de las escaleras del túnel de vestuarios.