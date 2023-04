Carlo Ancelotti afronta un Clásico del que puede depender su continuidad en el Real Madrid. Una cuarta derrota ante el Barcelona sería crucial para finiquitar su futuro en el conjunto blanco. Si no son capaces de ganar en el Camp Nou y dicen adiós al segundo título de la temporada, sus opciones de continuar la temporada que viene en el banquillo del Santiago Bernabéu disminuirán notablemente. A pesar de restarle un año de contrato, tendría muy complicado cumplirlo.

Ancelotti está cuestionado por la cúpula y lo sabe. Por ello, en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Valladolid salió al ataque hablando de su posible futuro en Brasil alegremente. Por primera vez, cambiaba un discurso que en la previa contra el Barcelona quiso cerrar. El mensaje ya lo lanzó y no es el momento de seguir hablando de ello. El italiano siempre ha dejado claro que quiere cumplir el año de contrato que le resta en el Real Madrid, pero también sabe perfectamente que si una vez finalice la presente temporada el club blanco no quiere seguir contando con sus servicios no tendrá el más mínimo problema para encontrar acomodo. Brasil, el Madrid de las selecciones, le espera con los brazos abiertos.

No obstante, pase lo que pase dentro de dos meses, si llega el caso y tiene que decir adiós al Real Madrid, Ancelotti lo quiere hacer como un triunfador. No quiere abandonar el Bernabéu con la sensación de haber fracasado y por ello, ganar al Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey será fundamental. No sólo estaría a un partido de levantar un título, sino que pondría punto final a la mala racha de resultados contra los de Xavi y privaría al eterno rival de lograr otro trofeo, que, de conquistarlo, sería el triplete nacional de los catalanes.

Su futuro no depende de los títulos

Como ha contado OKDIARIO, en el Real Madrid la continuidad de Carlo Ancelotti no estará totalmente sujeta a que el club blanco termine ganando algún título esta temporada. En la entidad son muchas las voces que entienden que el desgaste con el entrenador es notable, pero todos son conscientes de que si sigue será capaz de mantener un buen ambiente. Desde las altas esferas de la cúpula están cansados de determinadas decisiones del italiano.

En estos momentos, y viendo como el italiano habló de su futuro, lo normal es que una vez que finalice la presente temporada ambas partes se sienten, lleguen a un acuerdo, Ancelotti se convierta en nuevo seleccionador de Brasil y el Real Madrid continúe su camino con otro técnico. Pochettino, como no, está en la pole.