La felicitación más llamativa de Iker Casillas a Vinicius tras ganar el The Best: «Un premio razonable…»

Vinicius ya es The Best y ha recibido numerosas felicitaciones por ello, como la de Iker Casillas. El delantero colgó unas fotos en redes sociales acompañadas de un emotivo mensaje y muchos de sus compañeros aprovecharon la publicación para felicitarle. El ex guardameta del Real Madrid y la Selección fue uno de ellos.

La felicitación del campeón del mundo con España fue la más llamativa de todos. Sus compañeros de equipo y selección le pusieron diferentes mensajes, pero sin duda el del mostoleño fue el que más llamó la atención porque le da un palo de manera indirecta al Balón de Oro. Casillas dio la «enhorabuena» a Vinicius por su premio «merecido» y «razonable», después de lo sucedido con el Balón de Oro.

Cabe recordar que ningún representante del Real Madrid acudió a la gala del Balón de Oro al considerar injusto la manera en la que se les había tratado. El club blanco tenía claro que sus iras eran contra France Football y la UEFA, no contra Rodrigo, al que le daban la enhorabuena. El caso es que el Real Madrid lo tenía todo listo para viajar a París y ver como Vinicius recogía el prestigioso trofeo, porque así se lo habían comunicado, pero a última hora les dijeron que el ganador era el centrocampista del Manchester City y no un futbolista suyo.

Desde el club blanco consideraban que Vinicius lo merecía, pero en casa de no cumplir los requisitos, Carvajal sí que los cumplía todos y había ganado lo mismo que el brasileño a nivel de clubes, más la Eurocopa con España, donde fue una pieza fundamental. De ahí el enfado del club blanco, que decidió dar plantón a France Football y a la UEFA, pese a que Carlo Ancelotti recibiría el premio a mejor entrenador y el Real Madrid a mejor club.

Casillas no dudó en mandar un recado a los organizadores del Balón de Oro en su felicitación a Vinicius: «¡Enhorabuena! ¡Un premio razonable y muy merecido por tu parte!», comentó el ex internacional español en la publicación del brasileño en Instagram. El que fuera capitán del Real Madrid también considera que el astro madridista se merecía este premio tras la temporada que había firmado. Vini Jr. fue decisivo para llevar al club a ganar Liga y Champions.

Vinicius se reivindica

El discurso de Vinicius estuvo lleno de emotividad y también llevó un sutil recado al Balón de Oro y la revista France Football. «No sé ni por donde comenzar porque parecía imposible llegar aquí», comenzó la estrella del Real Madrid. «Era un niño que jugaba en casa en la pobreza y el crimen y poder llegar aquí es increíble para mí», continuó.

«Lo estoy haciendo por muchos niños que no pueden llegar. Quiero agradecérselo a muchas personas. Jugadores, entrenadores, periodistas… gracias a los que votaron por mí. Mi familia me dejaron vivir mi sueño», dijo ahondando en su bonito discurso, en el que también se acordó de su gente de Brasil.

«Así he podido llegar aquí. Gracias al presidente (Florentino Pérez) a José Ángel Sánchez (director deportivo del club madridista). Llegar aquí acredita que podía marcar la diferencia. Llevo mucho tiempo jugando en el mejor club del mundo, el Real Madrid. Agradecer a todos los jugadores de la selección brasileña que siempre me ayudaron», concluyó, tras recibir en sus manos el primer The Best de su carrera.