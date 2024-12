Vinicius celebra el The Best: «Parecía imposible llegar aquí…»

Vinicius Junior celebró el The Best a mejor jugador del año por todo lo alto en la gala celebrada este martes en Doha. La cita era telemática, pero la presencia del Real Madrid en la capital de Qatar para jugar la final de la Copa Intercontinental este miércoles contra el Pachuca permitió que tanto el brasileño como Carlo Ancelotti recogieran sus premios. El italiano también salió ganador del entrenador del curso.

El discurso de Vinicius estuvo lleno de emotividad y también llevó un sutil recado al Balón de Oro y la revista France Football. «No sé ni por donde comenzar porque parecía imposible llegar aquí», comenzó la estrella del Real Madrid. «Era un niño que jugaba en casa en la pobreza y el crimen y poder llegar aquí es increíble para mí», continuó.

«Lo estoy haciendo por muchos niños que no pueden llegar. Quiero agradecérselo a muchas personas. Jugadores, entrenadores, periodistas… gracias a los que votaron por mí. Mi familia me dejaron vivir mi sueño», dijo ahondando en su bonito discurso, en el que también se acordó de su gente de Brasil.

«Así he podido llegar aquí. Gracias al presidente (Florentino Pérez) a José Ángel Sánchez (director deportivo del club madridista). Llegar aquí acredita que podía marcar la diferencia. Llevo mucho tiempo jugando en el mejor club del mundo, el Real Madrid. Agradecer a todos los jugadores de la selección brasileña que siempre me ayudaron», concluyó, tras recibir en sus manos el primer The Best de su carrera.

Vinicius y el Real Madrid salen ganadores del The Best

Decisivo en los éxitos logrados del equipo blanco, Vinicius firmó su campaña más goleadora con 24 tantos. Entre ellos, uno ante el Borussia Dortmund en la final de la Champions y un hat trick frente al Barcelona en la final de la Supercopa de España.

Vinicius ha sido el más votado por un jurado internacional compuesto por los entrenadores actuales de las selecciones masculinas, los capitanes actuales de las selecciones masculinas, un periodista especializado que representa al territorio de cada selección y los aficionados de todo el mundo registrados en la página web de la FIFA. Para conceder el premio se ha tenido en cuenta el rendimiento deportivo y el comportamiento general dentro y fuera del campo durante el periodo comprendido entre el 21 de agosto de 2023 y el 10 de agosto de 2024.