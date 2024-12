La reivindicación de Vinicius: «Han intentado una y otra vez invalidarme y disminuirme»

Vinicius se ha reivindicado a través de sus redes sociales tras ganar el The Best. Sobre el escenario de la gala estuvo algo más comedido, pero minutos después cogió el móvil y soltó todo lo que deseaba decir. «Nadie me va a decir por quién debo luchar y cómo debo comportarme. Una y otra vez han intentado disminuirme e invalidarme», señaló el brasileño.

«Hoy le escribo al niño que ha visto a tantos ídolos levantar ese trofeo, su momento ha llegado. O mejor dicho, ha llegado mi momento. El momento de decir… sí, soy el mejor jugador del mundo y he luchado mucho por ello. Han intentado una y otra vez invalidarme y disminuirme, pero no están preparados. Nadie me va a decir por quién debo luchar y cómo debo comportarme. Cuando estaba en São Gonçalo, el sistema no se preocupaba por mí. Casi me tragaba. Gané por mí, por mi familia. Con mucho apoyo en el camino: Flamengo, Real Madrid, la selección brasileña, mis cientos de compañeros a lo largo de los años… la gente que me acompaña todos los días en mi rutina, los que me admiran… ‘EL MEJOR JUGADOR DEL MUNDO’», señaló Vinicius en sus redes sociales tras levantar el The Best en Doha.

«Estoy muy contento. Gracias a los jugadores que me han ayudado, a mis compañeros que han hecho tanto por mí y que me ayudan todos los días para que yo tenga la cabeza tranquila y pueda hacer mi mejor fútbol para estar en mi mejor versión. Darle las gracias también al presi, que me ha traído, por confiar en mí, a José Ángel, al mister, que me da la libertad de hacer muchas cosas dentro del campo… No tengo mucho más que decir. Es muy importante este premio. Mucha gente ha votado por mí. Capitanes, entrenadores… Es bueno y estoy en el camino correcto. Muchas veces se ha dicho que yo no podría llegar hasta aquí y tuve la cabeza tranquila. Ahora soy el mejor jugador del mundo», reclamó Vinicius en Real Madrid TV.

Vinicius también valoró la final de la Intercontinental que disputa el Real Madrid este miércoles en Doha contra el Pachuca: «Ojalá podamos ganar mañana. Estoy muy contento con todo lo que está pasando con nuestro equipo. Es todo para nuestra afición».