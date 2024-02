La falta de respeto de Marcos Llorente al Real Madrid pisoteando el escudo

El gol de Marcos Llorente en el minuto 93, cuando el derbi agonizaba, dejó helado a un Santiago Bernabéu que ya se veía con media Liga en el bolsillo. La victoria del domingo hubiera permitido al Real Madrid aprovechar el empate del Girona ante la Real Sociedad y tener la oportunidad de dejar el título prácticamente decidido la próxima jornada, cuando los de Míchel (aunque el técnico fue expulsado y no podrá estar en el banquillo del Bernabéu) visiten el feudo madridista.

No fue así, después de una extraña indecisión en la zaga blanca permitió que Marcos Llorente rematara a placer y los de Ancelotti tendrán que seguir trabajando duro para intentar alejar en la clasificación al equipo gerundense.

Además de por su decisivo gol, el ex canterano blanco y ex jugador del Real Madrid fue noticia por un feo gesto ante su antiguo escudo que se ha hecho viral. En un momento del encuentro, el balón sale por la línea de banda y Marcos Llorente corre para recogerlo y sacar. En ese momento, pasa por encima de una de las lonas que tiene impreso el escudo del Real Madrid, sin reparar en que podría haberlo esquivado y evitar de esta manera que la afición madridista se ofendiera.

Llama la atención que Marcos Llorente tuviera este desagradable detalle con el club que le vio crecer y que le dio la oportunidad de ser futbolista profesional ya que la afición de su actual equipo, el Atlético de Madrid, se molesta mucho cuando algún futbolista contrario realiza el mismo gesto en el Cívitas Metropolitano. De hecho, Jude Bellingham evitó tener ese comportamiento en su visita al coliseo del eterno rival ganándose el aplauso unánime de la gente.

Marcos Llorente, do Atlético de Madrid, pisou no escudo do Real Madrid ontem, no clássico. 😱 pic.twitter.com/EaDyZd393i

— FutShow Oficial (@FutShowOficial_) February 5, 2024