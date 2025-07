Fabián Ruiz se deshace en elogios hacia Mbappé: «Todos le querrían tener en su equipo»

Fabián Ruiz fue uno de los nombres propios del PSG-Real Madrid y tras el partido no dudó en elogiar a su ex compañero Kylian Mbappé. El internacional español acabó siendo nombrado como MVP de esta semifinal del Mundial de Clubes, después de anotar un doblete frente a uno de los mejores equipos de Europa. Su gran partido le consagra como uno de los grandes centrocampistas del momento.

Después del encuentro, Fabián Ruiz atendió a los medios de comunicación en zona mixta y habló sobre Mbappé. El delantero madridista regresaba a la titularidad después de perderse los tres primeros partidos por «un cuadro agudo de gastroenteritis» y ser suplente frente a Juventus y Borussia Dortmund. Era la primera vez que el francés se medía a su ex equipo después de dejar París en verano de 2024 para enrolarse en las filas del Real Madrid.

Todas las miradas estaban puestas en Kylian, que además era titular. Ni él ni el Madrid tuvieron su mejor día. Pero Fabián Ruiz tiene muy claro que cualquier equipo querría tener en sus filas a una estrella como Mbappé. La calidad del francés le convierte en uno de los jugadores más desequilibrantes que hay hoy en día. Un candidato claro a Balón de Oro cada temporada. En su primer año de blanco, una campaña en la que le costó arrancar bastante, anotó 31 goles en Liga para un total de 44 entre todas las competiciones, contando el Mundial de Clubes.

Fabián Ruiz fue muy claro a la hora de hablar sobre su ex compañero y señaló en declaraciones a Tiempo de Juego de la Cadena Cope que «todo equipo querría tener a Mbappé en su equipo». Ambos coincidieron en el PSG durante dos años (2022-24), desde que llegó el de Los Palacios a París hasta que Kylian se fue al Real Madrid. Desde entonces, el internacional español ha crecido mucho y ya suena incluso como un candidato al Balón de Oro, aunque él pasa del ruido: «¿Yo Balón de Oro? Bueno, es un premio en el que no me centro mucho. Hay muchos candidatos buenos».