Desvelan el motivo por el que Mbappé fue ingresado en el hospital y perdió seis kilos

Kylian Mbappé dio el susto tras ser ingresado en un hospital al inicio del Mundial de Clubes. El delantero se perdió los tres primeros partidos del Real Madrid en esta competición como consecuencia de una intoxicación alimentaria, causada por una bacteria en el pollo. Todo comenzó con un malestar que hacía pensar que sería una gastroenteritis, pero cuando le examinaron en el hospital vieron que era algo más y le tuvieron que hospitalizar.

Saltaron todas las alarmas cuando el crack madridista comenzó a sentirse mal en el avión de camino a Miami. Kylian tenía cierto malestar, poco a poco se empezó a encontrar peor y la fiebre y el cuadro agudo de gastroenteritis no se iban. Los dolores no remitían y el astro francés no terminaba de encontrarse mejor y tuvo que ser ingresado en el hospital el miércoles 18 de junio. Allí le realizaron las pruebas pertinentes para determinar el alcance de sus molestias.

Su hospitalización supuso su baja en el debut del Real Madrid en el Mundial de Clubes frente a Al-Hilal. Varapalo para Xabi Alonso en su debut como entrenador del Real Madrid. El tolosarra perdía a su estrella, a priori, para el primer partido de la fase de grupos. Pero las consecuencias de este cuadro agudo de gastroenteritis le hicieron perderse los tres primeros partidos. Reapareció en octavos de final contra la Juventus.

Según desvela L’Équipe, al principio se pensó que las molestias eran como consecuencia de un golpe de calor, pero al llegar al hospital se puso peor y llegaron a temer que fuera apendicitis. Tras someterse a las pruebas pertinentes en el hospital de Miami, los doctores determinaron que sus molestias eran debidas a una intoxicación por una bacteria en el pollo, que suele aparecer en las aves de corral.

Mbappé perdió seis kilos

Como consecuencia de estos problemas, Mbappé perdió seis kilos. Las primeras imágenes del jugador tras recibir el alta médica fueron bastante impactantes. Su cambio físico era más que evidente. Por eso, el delantero francés trabajó en solitario durante los primeros días antes de ponerse a disposición de Xabi Alonso junto al resto de sus compañeros.

Pasaron unas semanas hasta que el astro francés recuperó su forma física y pudo tener minutos en el Mundial. No fue hasta el pasado 1 de julio cuando el astro francés volvió a los terrenos de juego después de varias semanas machacándose en el gimnasio. Entró en el minuto 68 sustituyendo a Gonzalo García, autor del gol que dio el pase al Real Madrid a los cuartos de final.

Frente al Borussia Dortmund en cuartos, Kylian Mbappé volvió a entrar desde el banquillo. En su ausencia, Gonzalo se ha hecho con un hueco en el once titular. El canterano ha tirado la puerta abajo a base de goles (cuatro en cinco partidos) y una asistencia contra el Pachuca. Aprovechando eso, Xabi Alonso ha mimado al de Bondy todo lo que ha podido y le ha dado minutos en las segundas partes. No obstante, todo apunta a que en estas semifinales contra su ex equipo, el PSG, el francés volverá al once inicial después de su golazo en cuartos.