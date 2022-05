Un ex ministro francés culpa de la chapuza de la UEFA en la final… ¡a Benzema!

Real Madrid y Liverpool muestran su indignación con lo ocurrido tanto en la previa como después de la final de la Champions en los alrededores del Stade de France. Tantos los aficionados blancos como los reds tuvieron que sufrir las agresiones y los intentos de robos de los delincuentes que se agolparon a la entrada de Saint-Denis. La nefasta organización de la UEFA y de las autoridades francesas sembraron el caos, pero nadie asume responsabilidades y ahora culpan… ¡a Karim Benzema!

En Francia escurren el bulto de una manera grotesca. Lo último ha sido responzabilizar de los incidentes al delantero del Real Madrid. De manera indirecta y buscando excusas, el ex ministro galo de Educación ha señalado a Benzema en un programa de televisión en el que un periodista ha apoyado también su teoría.

Ridícula teoría

Sin tener nada que ver, Luc Ferry relacionó lo ocurrido con el caso del vídeo sexual de Valbuena. «La Policía dice que no es su culpa sino la de la organización, la UEFA dice lógicamente lo contrario. Yo no soy especialista en esto pero lo que me impacta de verdad y no me impide ver la realidad de este deporte, el fútbol, es que está podrido por el dinero y por el jugadores que están en un pedestal. Es un asco, francamente».

«Cuando Karim Benzema es condenado a un año de cárcel con suspensión de pena por tentativa de chantaje y que después le van a dar el Balón de Oro, qué mensaje mandamos a esos locos de aficionados, que la justicia no existe, que la policía no existe y que no hay reglas y que podemos ser una estrella», añadió intentando de explicar su ridícula postura.

Por su parte, el periodista Pascal Preud dejó caer que la presencia de Benzema en el Stade France fue la razón de los altercados: «Nadie en una reunión dijo ‘atención, ahí está Karim Benzema en el suelo’. Nadie pensó en eso. Es así de simple. Si no está Karim Benzema, estos chavales no están».