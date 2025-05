Un ex madridista acepta el reto de ser el segundo de Ancelotti en la selección brasileña: «Estoy listo»

El ex futbolista del Real Madrid, Kaká, se ha dejado querer para ser el segundo del cuerpo técnico que tendrá Carlo Ancelotti al frente de la selección brasileña cuando finalice su vinculación con el club blanco el próximo mes de junio. Y es el periodista de CNN Brasil, Benjamin Beck, indicó hace unos días que el todavía entrenador blanco estaría pensando en la leyenda carioca para que forme parte de su staff.

Y es que el perfil de Kaká, una figura muy respetada y querida en Brasil y un futbolista histórico, se adapta perfectamente a lo que busca Ancelotti. Hasta el propio Kaká ha mostrado tu total disposición para asumir este nuevo desafío con la canarinha si surge la posibilidad, según confesó en Cazé TV: «Si el equipo cree que puedo aportar, estoy listo. Me siento preparado».

Desde que anunció su retirada en 2017, Kaká ha estado trabajado en su formación, estudiando gestión deportiva en Harvard, llegando a sacarse el título de entrenador en la CBF y acumulando experiencia en torneos internacionales.

Hay que recordar que Kaká y Ancelotti se conocen desde hace muchos años. De hecho, la leyenda de Brasil ha sido dirigido por el técnico italiano en 270 partidos entre sus etapas en Real Madrid y Milan, formando parte de aquel equipo rossonero que conquistó la Champions y el Mundial de Clubes. Bajo las órdenes de Ancelotti, Kaká mostró su mejor versión en el terreno de juego, permitiéndole ganar el Balón de Oro en 2007, el último antes de la dinastía Cristiano-Messi.

Seja muito bem vindo, Mister @MrAncelotti ! Que Deus abençoe https://t.co/zNhs5AGsOq — Kaka (@KAKA) May 12, 2025

Kaká dio la bienvenida al nuevo míster cuando se anunció su fichaje por el combinado carioca. Dos ex madridistas volverían a juntarse para cumplir el sueño de un país. Eso sí, todavía no está confirmado que el ex futbolista vaya a formar parte del cuerpo técnico de Brasil.

Por otra parte, Samir Xaud, el candidato favorito para asumir la presidencia de la CBF tras la destitución de Ednaldo Rodrigues, ha evitado cualquier confirmación sobre la posible llegada de Kaká y Cafú al equipo de Ancelotti. «Todavía no tengo información sobre eso, pero la compartiré cuando la tenga», afirmó Xaud en declaraciones a CNN.