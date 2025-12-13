El ex capitán del PSG detalla la relación de Mbappé y Neymar: «Fue decepcionante»

Kylian Mbappé y Neymar compartieron equipo en el PSG durante seis temporadas. Una dupla de estrellas, a la que se sumaría Leo Messi en la recta final de su estancia en París, que no consiguió alcanzar el gran objetivo de la Champions League. El dúo franco-brasileño coincidió durante 136 partidos con la elástica parisina, sumando 54 participaciones conjuntas en goles. La relación entre ambos no fue la mejor, como detalla el entonces capitán del PSG, Thiago Silva, que la define como «decepcionante».

Mbappé aterrizó en verano del 2017 en un PSG que desembolsó 180 millones de euros al ejercer la opción de compra sobre él la siguiente campaña. Tras deslumbrar en el Mónaco, el atacante llegó a la capital francesa como escudero de Neymar, que fichó el mismo verano pero con la vitola de líder del equipo. Thiago Silva, jugador del PSG entre 2012 y 2020, ha desvelado cómo Mbappé se ofreció a fichar por los parisinos. «Recuerdo el Champions Trophy -Supercopa de Francia- contra el Mónaco. Después del partido, Mbappé se acercó y me dijo: ‘Aunque Neymar fiche, yo también quiero venir. Si pudieras hablar con el presidente…», ha comentado el ex capitán del PSG.

Todo comenzó como un cuento de hadas, según el relato de Thiago Silva. Neymar y Mbappé se entendían sobre el césped, pese a lo que reflejaban los números, y fuera de él; donde mantenían una gran relación. En esta ocasión, la historia no tuvo final feliz. Ambos se llevaron la decepción de la final de Champions perdida ante el Bayern de Múnich en la temporada 2019/20, su tope como dupla en la competición continental. «Fue una historia preciosa, pero su relación se deterioró. Fue decepcionante», ha asegurado Thiago Silva.

La ruptura del dúo Mbappé-Neymar

En una reciente entrevista con el L’Équipe, el actual jugador de Fluminense ha reconocido que el distanciamiento comenzó cuando él ya no pertenecía a la disciplina del PSG: «Yo no estaba y no se quién provocó la ruptura, pero me puso triste». Para zanjar la polémica, Thiago Silva ha aclarado que tanto Neymar como Mbappé son «dos personas maravillosas»; sin entrar a valorar qué motivó su separación dentro y fuera de los terrenos de juego.

Las lesiones también jugaron un papel fundamental en que la dupla no pudiera brillar más en el césped. En su última temporada juntos, Mbappé y Neymar sólo coincidieron en 23 partidos. El brasileño se marchó al Al-Hilal saudí en verano de 2023. Mbappé defendió una campaña más los colores del PSG, antes de su fichaje por el Real Madrid en junio de 2024.