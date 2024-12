Estas son las sorprendentes condiciones económicas de Alexander-Arnold para renovar con el Liverpool

El Real Madrid está muy atento a la situación de Trent Alexander-Arnold con el Liverpool. Los blancos saben que será muy difícil fichar al lateral inglés, porque el conjunto de Merseyside no venderá al jugador. Desde el Santiago Bernabéu confían en que llegue libre. Pero eso también está complicado. En Inglaterra hablan de que el defensor habría puesto precio a su renovación con los reds.

El Liverpool quiere renovarle, pero Alexander-Arnold no se quedará a cualquier precio. En las últimas semanas, se ha especulado con la posibilidad de traer al inglés en enero, pero desde el Real Madrid saben que eso será imposible. En Anfield entienden que el lateral no quiera renovar con ellos, aunque van a hacer todo lo posible por hacerle cambiar de opinión. No obstante, si las negociaciones no llegan a buen puerto, verán como Arnold se marcha libre, al equipo que quiera, al finalizar la temporada.

Pero, en ningún caso, el club que dirige Arne Slot le dejará marchar en el mes de enero ni se sentará a negociar con cualquier club. Mientras tanto, sigue el tira y afloja entre las dos partes para intentar llegar a un acuerdo que permita a los ingleses seguir contando con uno de los mejores laterales derechos del mundo más allá de esta temporada. El problema está en que Arnold exige convertirse en uno de los mejor pagados de la plantilla, a la altura de Mohamed Salah.

Según publica The Sun, el Liverpool le habría ofrecido cobrar 70.000 libras semanales más sobre las 180.000 que percibe actualmente, lo que haría un total de 250.000 libras semanales (302.664 en euros) y un millón al mes (1.2 millones de euros). Al año serían unos 12 millones de libras (14 millones de euros). Pero el jugador quiere más. Esa propuesta no cumple con las exigencias de Arnold, cuyo deseo es alcanzar las 350.000 libras semanales (423.650 euros), lo que equivaldría a 1,4 millones de libras al mes (1,7 millones de euros) y 16,8 al año (20,3 millones de euros).

Arnold pide ser uno de los mejor pagados

Para seguir jugando en el Liverpool, Trent Alexander-Arnold pide ser uno de los mejor pagados de la plantilla. Igual que Salah y Van Dijk, el lateral inglés es libre de negociar con cualquier equipo a partir del 1 de enero. Su contrato expira al final de la presente temporada y el tiempo corre a favor del Real Madrid. Los blancos son uno de los mayores interesados en el futbolista del conjunto red.

Hace tiempo que el nombre de Alexander-Arnold está en la agenda del 15 veces campeón de Europa. En las oficinas del Santiago Bernabéu están mirando esta negociación desde la barrera, son plenamente conscientes de que el Liverpool no se va a sentar a hablar de su estrella para este mercado invernal. Por eso, el trabajo del Real Madrid para hacerse con el lateral siempre se ha centrado en el mercado estival.

Las conversaciones con el entorno del jugador están avanzadas y el futbolista se inclina por dar el salto al Real Madrid. Tiene claro que no va a dejar el Liverpool por otro club de la Premier League y la presencia de su inseparable amigo Jude Bellingham en Valdebebas le llevan a decantarse por la entidad madridista antes que por cualquier otro equipo