La entrevista más madridista de Fernando Alonso: elige entre Mbappé y Vinicius

Fernando Alonso siempre ha sido un gran aficionado al fútbol y, en especial, de su Real Madrid. Este sábado pasado se le vio en el Carlos Tartiere disfrutando en directo del ascenso de su Oviedo, su ciudad natal. El bicampeón del mundo de Fórmula 1 no quiso perderse el gran partido, igual que pasó el año pasado cuando acudió a la ida de la final por el ascenso. Aprovechando su presencia en el Tartiere, el asturiano habló de su Real Madrid y reconoció que tiene debilidad por Kylian Mbappé.

«El fútbol siempre estuvo muy presente, mi padre en sus años jóvenes era portero. Incluso tuvo una oferta del Celta de Vigo cuando estaban en Tercera», recuerda Fernando Alonso, que desvela que él también empezó en el fútbol actuando en la misma posición que su padre: «Yo también jugaba de portero, inicialmente como él, aunque luego pasé a jugar más en defensa».

Pese a que su vida siempre ha estado ligada al mundo del motor, y más concretamente al automovilismo, el ovetense reconoció que también tenía tiempo para jugar con la pelota con sus amigos en el colegio. Eso era entre semana, porque los findes los tenía ocupados con el karting: «El automovilismo y el fútbol eran mis dos pasiones. El fútbol lo vivía con mis amigos del cole y, cuando llegaba el fin de semana, tocaba karting».

Fernando Alonso no tiene claro que quiera ser presidente del Real Madrid, pero… 🙄 «Fantaseas con la idea de tener poder de decisión. Todos en casa somos entrenadores, presidentes…»

«De niño era más de futbolistas que de pilotos. Mis referentes eran Buyo, porque también era portero; Míchel, Butragueño. Me acuerdo de ir al estadio y seguir a jugadores como Onopko o Carlos. Luego ya vinieron Los Galácticos, y lo vivías de otra manera, compartiendo partidos con amigos», rememoró Fernando Alonso sobre los primeros partidos de fútbol que vio junto a su padre, José Luis, en una entrevista con DAZN.

Alonso se rinde a Mbappé

Como madridista que es, el ovetense contó que el jugador que más le emociona a día de hoy no es otro que la gran estrella de su Real Madrid y Bota de Oro esta temporada: «Mbappé siempre me ha dado algo especial, desde que estaba en el Mónaco. Cuando coge la pelota, siento que siempre puede pasar algo. Es el jugador que más me llama».

Alonso valoró de forma muy positiva la llegada de Xabi Alonso al banquillo Real Madrid y considera «que puede ser un gran entrenador. Ya como jugador tenía conocimientos tácticos y transmitía mucho. Ahora, como entrenador, además de eso, tiene esa tranquilidad y esa capacidad de comunicación que hacen falta en un club como el Madrid, donde cada tres días hay que salir a dar una rueda de prensa».

Fantasea con presidir el Real Madrid

Además de rendirse a Kylian Mbappé y dar el visto bueno a la era Xabi Alonso, Fernando Alonso respondió a la pregunta de si le gustaría ser presidente del Real Madrid alguna vez o si se lo ha imaginado, como ha dejado caer en otras ocasiones Rafa Nadal: «Sí, podría compaginar también… Aunque no lo veo tan claro como él. Muchas veces fantaseas con la idea de, si te gusta el fútbol o un equipo, tener un poco de poder de decisión. Porque todos en casa somos entrenadores, futbolistas, presidentes… Haríamos este fichaje, cambiaríamos al otro. Es más un juego que otra cosa. No me siento preparado, ni creo que lo esté, así que no hace falta ni pensarlo».