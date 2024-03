La enfermiza obsesión de Laporta con el Madrid: «Hay que intervenir, influencian a los árbitros»

Joan Laporta volvió a la carga contra el Real Madrid en el enésimo ataque del presidente del Barcelona contra la entidad blanca. En esta ocasión el motivo de su rabia son los vídeos arbitrales que cada semana emite el canal de televisión Real Madrid TV, una causa por la que el catalán pide «intervenir» con el club blanco, mientras que su equipo sigue impune y sin ningún tipo de sanción por el escándalo de los pagos a José María Enriquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros que recibió pagos por parte del Barça durante casi dos décadas.

«Y sigo enfadado e indignado porque es una vergüenza lo que hace Real Madrid TV. Yo creo que deberían intervenir aquí los reguladores del fútbol porque eso sí que es influenciar, intentar influenciar en los árbitros cada semana, cada dos por tres», demandó Laporta, que tachó de «aberración» lo que hace el Real Madrid cada semana con esos análisis arbitrales. Sin embargo, se mantiene en sus trece con su teoría de la campaña de desprestigio que sufre el Barcelona con el caso Negreira.

Además, tiró de victimismo comparándose con el Real Madrid al tratar de dar una explicación a por qué el CTA no ha castigado al club merengue. «Ya se ha pronunciado. Lo deben estar estudiando. Imagina si nosotros estuviéramos todo el día así, ya nos habrían criminalizado y sancionado. Creo que por supuesto merece una sanción ejemplar. No estoy nada de acuerdo en cómo está actuando Real Madrid TV en este tema porque además puede adulterar la competición», dijo Laporta.

En un nuevo capítulo de su entrevista a Mundo Deportivo, Laporta desveló como está su relación con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. «Hoy por hoy, con el Madrid no hay buena relación. Porque ha comparecido en el caso Negreira y es una aberración lo que está haciendo. Ha pedido que se extienda la instrucción cuando no hay nada y no encontrarán nada porque no hay nada. Nuestra versión es la que es y las versiones contradictorias o las versiones que se han lanzado no se han podido probar de ninguna manera, porque no existen», explicó.

Laporta sigue justificando los pagos a Negreira

«Porque aquí lo que hubo fue un asesoramiento técnico arbitral y con informes y vídeos aportados como prueba. Y ahí comparecen y lo que quieren es mantener esto vivo para poder ir diciendo lo que ellos de alguna manera van predicando. Que es el Barça quien intenta influir en los árbitros cuando es lo que están haciendo ellos. Y es ese doble juego que hacen lo que yo no encuentro correcto», añadió el directivo culé sobre este asunto.

En su repertorio de faltas de respeto hacia el club blanco, Laporta opinó que «se les ve el plumero» al intentar que no se deje de hablar del caso Negreira hasta que se llegue al fondo del escándalo y conlleve duras sanciones. Eso sí, a la hora de hablar de la Superliga, el presidente del Barça rebajó la intensidad y se mostró abierto a su creación nuevamente.

«Bueno, eso es un tema más económico o de intereses económicos que ahí nosotros estamos porque al Barça le interesa. Gracias a que se ha ganado en la Corte de Luxemburgo tenemos un derecho de crédito sobre UEFA. Si hubiéramos empezado esa competición ya, en dos años hubiéramos ingresado mucho dinero», afirmó.

«No quiero decir la cifra porque oscila según las interpretaciones. Es mucho dinero y esto de momento ya lo tenemos. Es una competición que ahora ya veremos cómo evoluciona, pero pensad que será una competición muy atractiva y yo creo que empezará en el 2025 y en el que la resistencia de dos clubes como el Barça y el Madrid frente a los que hicieron la estampida y la UEFA, ha dado resultados», prosiguió enumerando las ventajas de la Superliga.

La marcha de Romeu

Por último, dio explicaciones acerca de la marcha de Eduard Romeu, hasta hace una semana vicepresidente económico del Barcelona: «Vicepresidente, según los estatutos, con uno que nombre es suficiente. Nombré más en su momento porque siempre me gusta dar estos cargos que están muy marcados. En el caso de Eduard, yo creo que fue un gran vicepresidente económico, pero es que el área económica está controlada por los directivos que están asignados a esta área y sobre todo por un staff ejecutivo que tenemos de mucho nivel y además tenemos una comisión económica-estatutaria y que también sus opiniones no son vinculantes, pero para nosotros siempre han sido vinculantes a nivel operativo. Desde Marc del Río a Marcel, a Ángel… todos los que tenemos en el nivel ejecutivo cubren perfectamente».