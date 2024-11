El enfado de Deschamps ante las preguntas por Mbappé: «Dejadle tranquilo»

Didier Deschamps compareció ante los medios en la previa del partido de la Liga de Naciones contra Israel, donde Kylian Mbappé fue uno de los protagonistas de la rueda de prensa. El seleccionador francés se enfadó cuando le preguntaron por la ausencia de su estrella, no convocado por decisión técnica, como explicó el propio Deschamps cuando anunció la lista para los duelos ante Israel e Italia.

Cuando el periodista le preguntó por Mbappé, Deschamps respondió enfadado: «Te he dicho lo que te he dicho al respecto, eres libre de interpretar. Kylian no está aquí. Dejadle tranquilo». La semana pasada, cuando anunció los convocados para los dos compromisos de este mes de noviembre, el seleccionador galo explicó que el jugador del Real Madrid quería jugar, pero que prefirió no llamarle.

Deschamps decidió castigar a Mbappé por su viaje a Estocolmo. En Francia en general y el seleccionador en particular no comprenden el viaje del futbolista, después de perderse sólo el derbi contra el Atlético de Madrid y jugar unos minutos días después frente al Lille en Champions. No obstante, lo que más molestó fue su viaje a Suecia, en su día libre, mientras jugaba su país contra Israel.

Si bien es cierto que estaba teniendo un plan especial en Valdebebas para recuperar su mejor forma, este viaje fue considerado como una falta de compromiso del líder más absoluto del combinado galo. Lo que ha terminado en dejarle también fuera de esta convocatoria. El seleccionador ha preferido reforzar su autoridad antes que volver a contar con su capitán.

Deschamps y el partido contra Israel

El seleccionador francés habló, además, sobre la polémica del partido contra Israel, que estará marcado por el fuerte dispositivo de seguridad y la poca afluencia de público: «Hemos intentado preparar este partido con la mayor normalidad posible. En el conjunto de la selección francesa, nadie puede ser insensible a un contexto que es pesado y agobiante. Pero intentamos que siga siendo un partido de fútbol», afirmó.

Se espera que acudan unos 25.000 aficionados de los 80.000 que caben en el Stade de France. En primer lugar, se valoró cambiar de ubicación el partido entre Francia e Israel de la Liga de Naciones del próximo jueves para evitar enfrentamientos de los aficionados franceses en el Stade de France con los visitantes, ahora se ha anunciado que se prohibirá el acceso de cualquier tipo de simbología propalestina. Así lo ha confirmado el prefecto de la Policía de París: «Solo se permitirán las banderas francesa o israelí, junto con mensajes de apoyo a los equipos. Los mensajes políticos no pueden estar presentes en los estadios».

El partido ha sido declarado de alto riesgo, sobre todo tras los hechos que sucedieron en Ámsterdam durante el partido de Europa League entre el Ajax y el Maccabi de Tel Aviv. Los aficionados israelíes que acudieron al duelo sufrieron un pogromo en la capital neerlandesa, siendo linchados por grupos propalestinos tras el encuentro. Tuvo que intervenir el mismo Gobierno de Netanyahu, que mandó dos aviones a Holanda para rescatar a los afectados.

Kanté también habla de Mbappé

Otro de los pesos pesados de la plantilla de la selección de Francia, N’Golo Kanté, que portará el brazalete de capitán en ausencia de Kylian Mbappé, también fue preguntado por la no convocatoria del jugador del Real Madrid: «No es algo en lo que haya pensado. En lo único que puedo pensar es en los jugadores que están ahí. Kylian, creo que volverá pronto, le deseamos lo mejor mientras tanto», aseguró.