El presidente de la Federación Francesa, preocupado por Mbappé: «Está pasando por un momento delicado»

Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, habló sobre la situación de Kylian Mbappé en la selección francesa. La no convocatoria del delantero del Real Madrid por decisión técnica de Didier Deschamps ha traído mucha cola. El seleccionador ha decidido dar un toque de atención a su estrella por lo sucedido en octubre. El máximo responsable de la Federación Francesa ha quitado hierro al asunto y dejó claro que no tiene «dudas de la total implicación» del madridista «con la selección francesa». Aunque el mandatario aseguró que el futbolista «está pasando por un momento delicado».

Diallo dejó claro que Mbappé sí estará en la próxima convocatoria de marzo para defender la camiseta de Francia y lucir el brazalete de capitán: «Quiero disipar inmediatamente esta idea: cada vez que hablé con él, siempre vi en Kylian a un amante de la selección de Francia, respetuoso con la camiseta que viste. No tengo dudas de su total implicación, ni de su comportamiento como capitán y hacia el grupo», dijo.

El presidente señaló que su único deseo es que Kylian Mbappé vuelva lo antes posible a la selección francesa: «Puede suceder que tenga un tiro menos bueno, pero el único deseo que tengo es que regrese lo antes posible a su puesto, al frente de la selección de Francia». Deschamps no comprende el viaje de Mbappé a Estocolmo. Si bien es cierto que estaba teniendo un plan especial en Valdebebas para recuperar su mejor forma, este viaje fue considerado como una falta de compromiso del líder más absoluto del combinado francés. Lo que ha terminado en dejarle también fuera de esta convocatoria.

La noticia pilló a todos por sorpresa, ya que Kylian no sufría ninguna lesión ni tenía problema físico alguno. Se esperaba que estuviera en esta lista después de ser baja en la anterior. Pero en los últimos días previos al anuncio de la convocatoria ya comenzaron a salir los rumores de que Deschamps no llamaría al capitán de Francia. Mucho se especuló con los motivos de su ausencia, ya que el seleccionador dijo que fue una decisión suya, pero la realidad es que fue una venganza del técnico por lo ocurrido en octubre.

Diallo analiza el mal momento de Mbappé

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol aseguró en Le Parisien que no hablado con Kylian Mbappé desde la Eurocopa: «Hablé con él durante la Eurocopa. Desde entonces no lo he vuelto a ver en vivo. Intercambio mucho con Didier Deschamps. Tengo una relación estrecha con el entrenador, por lo que me mantuvieron informado de sus discusiones y de los pensamientos de Didier», dijo al ser preguntado por si había intercambiado mensajes con el delantero antes o después de la lista de Deschamps.

«Fue «el fruto» de estos intercambios lo que le llevó a tomar una decisión que yo obviamente respetaba», explicó Diallo, confirmando así que fue una decisión técnica del seleccionador. «Kylian es uno de los mejores jugadores del mundo. Está pasando por un período un poco más delicado, pero el deseo, creo, de todos los amantes del fútbol, ​​es que salga de él lo antes posible, que vuelva a ser el jugador que nos hizo soñar en 2018 y 2022, que encuentra a los bleus, el brazalete de capitán y nos lleva hacia el Mundial de 2026 y la búsqueda de una tercera estrella», concluyó.