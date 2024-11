Mbappé tiene deberes en el parón

El Real Madrid afronta este parón internacional con otras sensaciones tras la goleada a Osasuna en el Bernabéu y, también, tras la derrota del Barcelona en San Sebastián, que les acerca en la clasificación. Pero no por ello los blancos pueden relajarse. A las lesiones de los madridistas, que obligan a Ancelotti a buscar soluciones, se suma la adaptación de Kylian Mbappé al equipo. No está encontrando su mejor versión el francés, por lo que en esta ventana de selecciones, en la que no estará con Francia, debe buscar la manera de dar ese paso adelante.

Los primeros meses de Mbappé en el club tienen más sombras que luces. Su fichaje se presentaba como un extra para un equipo que era prácticamente imparable. Pero su adaptación no está siendo, ni mucho menos rápida. A Ancelotti le está costando mucho conseguir que el ataque del equipo carbure, a pesar de que no hay ninguno en el mundo con un potencial similar.

Mientras que Vinicius vuelve a ser Vinicius y decide partidos, Mbappé no se parece en nada a ese jugador llamado a marcar una época de blanco. Por el momento, su aportación se resume en jugadas puntuales que terminan en gol o en penaltis transformados. Pero es imposible no darse cuenta que su rendimiento está muy alejado de las expectativas que se habían generado, dado que ha demostrado –con creces– ser uno de los mejores futbolistas del mundo.

En estos primeros meses, a Mbappé le está costando encontrar su sitio en el Real Madrid. No porque no sea indiscutible para Ancelotti, sino porque no termina de tener las mejores sensaciones. De hecho, sólo suma un gol en los últimos siete partidos que ha jugado con el conjunto blanco, acumulando ya cuatro encuentros consecutivos sin ver puerta.

Pero ahora tiene prácticamente dos semanas para ponerse a tono. La estrella del Real Madrid no ha viajado en esta fecha FIFA con Francia. Deschamps ha decidido no convocarle –en lo que muchos interpretan como un castigo por su ausencia en octubre– y podrá aprovechar este tiempo en Valdebebas para completar su adaptación. De esta forma, ganará tiempo para terminar de adecuarse a lo que necesita de él el equipo y, también, un Ancelotti que necesita que sus hombres de arriba carburen a la perfección.

Mbappé necesita reencontrarse

Pese a que Kylian Mbappé no está en su mejor momento, sus registros con el conjunto blanco no son malos. Sí que están alejados de lo esperado y de lo que el propio jugador se exige, pero lleva ocho goles y dos asistencias en todas las competiciones, lo que le convierten en el segundo máximo goleador del Real Madrid esta temporada, tras Vinicius.

Al quedarse en Valdebebas, el futbolista podrá ponerse a punto de cara al regreso de la competición, que entrará en un momento clave. La distancia con el Barcelona es de seis puntos, aunque con un partido menos por el aplazado en Mestalla por la DANA, pero tras la goleada a Osasuna los blancos deberán mantener la senda de la victoria para mantenerse al acecho de su máximo rival.

El primer encuentro que jugarán tras la vuelta de las selecciones será ante el Leganés, en Butarque, pero si hay una fecha marcada en rojo en el calendario es la de Anfield. Allí se medirán al Liverpool en una Champions en la que suman dos derrotas en cuatro partidos y donde Mbappé deberá liderar, junto con Vinicius, al Real Madrid hacia la victoria que les devuelva las opciones de entrar entre los ocho mejores de la competición continental.