La venganza de Deschamps con Mbappé

La noticia saltaba al medio día del jueves, cuando en Francia empezaban a asegurar que Didier Deschamps no iba a convocar a Kylian Mbappé para los encuentros de la Liga de Naciones contra Israel e Italia. Tras llegar a un acuerdo con el delantero madridista en el mes de octubre para no acudir a la llamada del combinado galo tras lesionarse una semana antes frente al Alavés en el estadio Santiago Bernabéu, todo lo que ha ido sucediendo después ha enfadado mucho al seleccionador y a la Federación Francesa, que se ha tomado su ‘venganza’ particular dejando fuera al capitán para estos compromisos.

Mbappé está bien físicamente, no tiene ningún tipo de lesión y contaba con estar en la convocatoria, pero Deschamps ha decidido dejarle fue de la convocatoria por motivos extradeportivos, ya que deportivamente no hay argumentos para no apostar por el francés en la lista. Por su capitán.

El motivo de que Deschamps no haya citado a Mbappé recae en que no gustó lo que sucedió en el mes de octubre con el delantero. Primero, en Francia no se entendió su ausencia con su país tras perderse sólo el derbi contra el Atlético de Madrid y jugar unos minutos días después frente al Lille en Champions. No obstante, lo que más molestó fue su viaje a Suecia, en su día libre, mientras jugaba su país contra Israel.

El doble rasero de Deschamps

En Francia en general y Deschamps en particular no comprenden el viaje de Mbappé a Estocolmo. Si bien es cierto que estaba teniendo un plan especial en Valdebebas para recuperar su mejor forma, este viaje fue considerado como una falta de compromiso del líder más absoluto del combinado galo. Lo que ha terminado en dejarle también fuera de esta convocatoria. El seleccionador ha preferido reforzar su autoridad antes que volver a contar con su capitán.

Deschamps ha olvidado, eso sí, el compromiso que mostró Mbappé durante la Eurocopa de Alemania, cuando jugó con la nariz rota por ayudar a su país. El seleccionador sabía perfectamente que en octubre Kylian necesitaba una pausa, pero sus actos los ha utilizado para dar un toque de atención al madridista que no ponerle la cruz, ya que la lógica dice que en marzo regresará a la lista.

«He tenido varias conversaciones con él. Lo he pensado y he tomado esta decisión en esta concentración. Creo que es mejor así. No voy a discutir. Puedo decirle dos cosas: Kylian quería venir, y no son los problemas extradeportivos los que entran en juego mientras exista la presunción de inocencia. Es una elección puntual para esta concentración, con dos partidos por delante», dijo Deschamps al ser preguntado si la decisión de no convocarle era puramente técnica.

El Real Madrid observa

Y mientras, en el Real Madrid, observan todo esto con asombro, ya que no entienden como Francia prescinde de su mayor estrella, pero con la alegría que les aporta el saber que podrá seguir trabajando en Valdebebas, donde seguirá buscando su mejor nivel entre trabajo específico y descanso.

«No he hablado con él de este tema y no voy a hablarlo. Es un asunto con el entrenador del equipo nacional y no tengo el derecho de juzgar sus decisiones. Ha tomado esta decisión y tenemos que aceptarla. No me permito juzgar este tipo de decisiones. Mbappé está bien, motivado, hundido como todos, pero motivado para sacar adelante este momento», aseguraba Ancelotti en rueda de prensa al ser preguntado por este asunto.