Endrick: «Sabíamos que no iban a ser dos partidos, lo que hacen con Vinicius es una cosa increíble»

Endrick demostró una tremenda madurez en sus declaraciones post partido. Pese a ser el héroe del Real Madrid y que la UEFA le nombrase el MVP del partido contra la Roma, el brasileño mantuvo los pies en el suelo y habló de su mentalidad para afrontar su falta de protagonismo en el equipo blanco. Además de su reivindicación sobre el césped del Olímpico, el delantero dio la cara por su compatriota, Vinicius, tras la sanción de cuatro partidos sin jugar en Liga.

«Estoy en la emoción del partido. Ha sido un poco difícil. Estaba hablando con Dios. Entré y pude hacer lo que más me gusta, donde quiero estar, en el campo, ayudando a mi equipo. Lo más importante es hacer al Real Madrid ganar. El Madrid, cuando yo no haga esto, soy el primero en salir y hay que pelear todos los días», comenzó.

«Es difícil porque estaba hablando con Mourinho y de cabeza baja. Cuando levantamos la cabeza, hicimos otro gol. Somos el Madrid y vamos a pelear y luchar todos los partidos. Hay que seguir porque nos quedan Champions, Liga, Copa del Rey, Supercopa… todo», añadió.

«No sé, porque no sabemos cómo los entrenadores no van a hacer lo mejor para un jugador, sino para el equipo. Si tengo que jugar, me va a poner. Él va a hacer lo mejor para mí, pero tengo que trabajar y entrenar y luchar. Es lo que voy a hacer toda mi carrera»

Y Endrick terminó defendiendo a Vinicius: «Lo que he dicho. Al final, nosotros sabemos que tenían que ser dos partidos, pero sabíamos que no iban a ser dos. Lo que hacen con Vini es una cosa increíble, de locos, y sabíamos que iba a ser así. Vini es un chico fuerte. Luchando contra todo y es lo que va a seguir haciendo».