Endrick iguala un récord de Ronaldo Nazario en Brasil

Endrick ha sido convocado por la selección absoluta de Brasil a sus 17 años, tres meses y 17 días. Una llamada que llega antes de su mayoría de edad y como premio a sus grandes actuaciones en los últimos partidos con la camiseta del Palmeiras. El joven delantero, que se unirá a las filas del Real Madrid el próximo verano, ha igualado además un récord de Ronaldo Nazario. El que es uno de los mayores talentos de la historia del país sudamericano y quizás el ídolo de muchos futbolistas brasileños fue convocado también con la misma edad hace precisamente 30 años.

Y es que con esta llamada Endrick iguala a Ronaldo Nazario. Casi nada. Desde el año 1993 ningún futbolista había sido llamado con esa edad por la absoluta de Brasil. Ahora, el futbolista del Real Madrid es el jugador más joven en ir convocado con la ‘canarinha’ desde que lo hiciera el doble campeón del Mundial y ganador del Balón de Oro también por partida doble.

Fernando Diniz, seleccionador interino de Brasil se ha deshecho en elogios hacia el jugador y ja justificado esta llamada: «Es un jugador que tiene potencial para ser uno de esos grandes talentos. No sabemos si se confirmará o no. La convocatoria no es presión, es un premio, y también una visión de lo que puede ser el futuro».

El entrenador también dejó claro que ha quedado asombrado a su temprana edad: «Me llama mucho la atención que un chico nacido en 2006 pueda producir lo que viene produciendo desde hace mucho tiempo, y en este momento concreto del plantel está viviendo su mejor momento jugando contra los grandes equipos aquí en Brasil y logrando destacar. La convocatoria de Endrick y algunos más señala un poco de lo que podría ser el futuro».

Ni Neymar, ni Vini…

Neymar acudió por primera vez a la absoluta de Brasil con 18 años, fue concretamente un 10 de agosto de 2010. Otros, por ejemplo Vinicius Jr, lo hicieron también con 18 años el 28 de febrero de 2019. En el caso de Rodrygo, que también será su futuro compañero en el Real Madrid, fue llamado por la ‘canarinha’ el 25 de octubre de 2019, cuando tenía también 18 años.

Endrick tendrá la primera oportunidad de debutar con Brasil a los 17 años en el duelo que enfrentará a la pentacampeona del mundo ante Colombia en Barranquilla el próximo 16 de noviembre. En caso de no estrenarse en el duelo clasificatorio para el Mundial 2026, el jugador del Real Madrid tendrá la oportunidad de vestir la camiseta de Brasil por primera vez en el duelo que enfrentará a su selección en Maracaná ante Argentina el próximo 21 del mismo mes.

Ahora, Endrick se ha ganado verse equiparado junto a Ronaldo por su buen hacer en el Palmeiras. El futbolista de 17 años ha disputado un total de 47 partidos repartidos en todas las competiciones en los que ha anotado 11 goles y ha repartido una asistencia.