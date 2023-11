La charla entre Vinicius y Martínez Munuera en el Real Madrid-Rayo: «Se agradece hablar así…»

Vinicius Júnior y Juan Martínez Munuera tuvieron una bonita charla en el descanso del Real Madrid-Rayo Vallecano. El futbolista del Real Madrid dialogó con el árbitro del partido después de un par de jugadas polémicas y la conversación entre ambos camino del túnel de vestuarios ha trascendido y para bien. Porque muchas son las voces que han saltado a la palestra para valorar de forma positiva las palabras de ambos.

«Se agradece hablar así. Te lo digo de corazón». Estas palabras salieron de la boca de Martínez Munuera hacia un Vinicius mientras ambos enfilaban el túnel de vestuarios a la conclusión de la primera mitad en el duelo del Bernabéu que disputaron Real Madrid y Rayo Vallecano en la noche del domingo.

"Se agradece hablar así. Te lo digo de corazón" 🤝 Martínez Munuera, Vinicius y la conversación que mantuvieron de camino a los vestuarios 🧐 La imagen de #Super8 🎥 Eso y más, desde las 18h con @SQuirante en DAZN #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/ACj3HeQjdI — DAZN España (@DAZN_ES) November 6, 2023

Durante el transcurso de la primera mitad, Vinicius había reclamado un codazo de Mumin en la inmediaciones del área que quedó impune para Martínez Munuera y después los jugadores del Real Madrid habían protestado un empujón del mismo central del Rayo a Joselu dentro del área.

Según las imágenes de DAZN, Vinicius dijo al árbitro que: «Pero estoy de espaldas, si él me toca». Todo hace indicar que se trataba de la jugada en la que el futbolista brasileño reclamó la agresión del central del Rayo Vallecano. «Si me toca un poco, es imposible quedarme de pie», acabó diciendo Vinicius después de las bonitas palabras que tuvo el colegiado para el jugador brasileño.

Vinicius y Munuera

Vinicius volvió a estar en el centro de la polémica en el partido ante el Rayo Vallecano después de entrar en varias provocaciones. Incluso el futbolista brasileño vio la tarjeta amarilla en el minuto 74′ de partido y con iguales a cero en el marcador después de realizar varias protestas de forma aireada a espaldas del colegiado. Los cierto es que Vinicius no tuvo su día en un partido en el que se volvió a quedar a cero en el tropiezo del Real Madrid.

«A nivel energía ha sido un partido completo, yo no he visto un equipo cansado. Estamos dolidos por el resultado, no por el partido. Ha sido un partido que se merecía ganar, puede ser que otro partido que no merecemos sí ganamos. En la tabla estamos muy bien, estamos en la pelea. Estamos muy bien en la Champions. Drama no hay, hay confianza que vamos a hacer las cosas bien, como hoy», afirmó Carlo Ancelotti tras ser cuestionado por la poca efectividad de cara a puerta de un Real Madrid que volvió a sufrir sin los goles de Bellingham.