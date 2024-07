Endrick, tras la eliminación de Brasil: «Ahora mi cabeza está en el Real Madrid»

Endrick se lamentó por la eliminación de Brasil en la Copa América contra Uruguay en los cuartos de final, pero desde ya se centra en recuperarse, descansar y embarcarse a una nueva aventura en el Real Madrid. Así lo explicó tras la dura derrota de su selección en un partido que disputó completo, incluyendo la prórroga y la tanda de penaltis. La eliminatoria no pasó del 0-0 y se resolvió con 4-2 desde los 11 metros.

«Sí, como dije ahora pienso en el Madrid. Pero ahora es muy difícil hablar porque lamentablemente fuimos eliminados. Ahora sí mi cabeza está en el Madrid», dijo Endrick, que fue titular con la canarinha ante Uruguay a sus 17 años con el número 9 a la espalda. El brasileño también dedicó palabras de profundo aprecio al uruguayo Fede Valverde, con el que compartirá el vestuario en el conjunto blanco: «Valverde es un gran jugador, un fenómeno para mí».

El centrocampista tuvo la fortuna que ni Rodrygo Goes, ni Eder Militao ni el propio Endrick tuvieron en los penaltis. Valverde transformó el primero de Uruguay, pero el central del Real Madrid perdonó en el primer lanzamiento de Brasil. Además, Vinicius Junior no pudo jugar por acumulación de tarjetas y dejó a su selección sin ese plus de magia que les había hecho resistir en el torneo. Ahora se despiden antes de las semifinales después de haber sido subcampeones en la edición de 2021, en la que perdieron en la final contra Argentina.

Endrick pide el apoyo de la afición de Brasil

«Lamentablemente, no ocurrió esta vez», expresó desconsolado Endrick, la nueva joya del fútbol brasileño que ha importado el Real Madrid, y que este jueves nada pudo hacer para evitar la eliminación de Brasil en la Copa América de Estados Unidos. «Estoy triste. Es un sentimiento no solo nuestro, de todos los brasileños, pues es difícil ser eliminado y más en una instancia de penaltis», declaró el delantero formado en el Palmeiras, que este 21 de julio cumplirá 18 años.

«Queremos poner a Brasil de nuevo en la cima del fútbol, pero lamentablemente no pudimos esta vez», expresó al término del choque. Endrick prometió que con sus compañeros seguirán trabajando para mejorar la forma con miras a las eliminatorias del Mundial de 2026, que se reanudarán en septiembre. «Espero que tengamos el apoyo de todos los brasileños. Sé que ahora es muy difícil hablar de ello, pero el apoyo de todos será esencial», puntualizó.