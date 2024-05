El emotivo mensaje de Lunin antes de la final de la Champions: «Me da mucha pena…»

Andrey Lunin colgó un emotivo mensaje en redes sociales lamentando su situación en la previa a la final de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Borussia Dortmund. El guardameta se encuentra apartado del grupo por un proceso gripal, que ha acabado con todas sus opciones de poder ser de la partida este sábado en Wembley. No obstante, Ancelotti ya tenía decidido apostar por Thibaut Courtois en el once de la final y esto no cambiaba en absoluto sus planes.

«Me da mucha pena que no puedo preparar el partido más importante de la temporada y el más importante en mi vida junto con el equipo… ¡Muchas gracias por todos vuestros mensajes, apoyo y ánimo! A por la 15», escribió el portero ucraniano del Real Madrid este jueves en su cuenta de Instagram. No están siendo días fáciles para un Lunin que ha sido uno de los grandes protagonistas del equipo en su camino a esta final de la Liga de Campeones.

El Real Madrid viajó a Londres para esta final sin un Lunin que viene atravesando un proceso gripal, que además le ha impedido entrenarse con normalidad. Incluso previniendo posibles contagios, el ucraniano estuvo aislado del resto del equipo y ni siquiera viajó a Inglaterra con la plantilla.

Pese a su gran temporada, Lunin no tenía ni mucho menos asegurada la titularidad en la final de Champions, ante la recuperación de Thibaut Courtois. El belga se lesionó de gravedad en su rodilla en agosto y volvió a tiempo de coger ritmo y hacer dudar a su entrenador Carlo Ancelotti, que confesó que alimentaría el debate hasta la final.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrii_Lunin (@lunin_andrey)

Pero este proceso gripal del ucraniano ha puesto fin al debate, ya que el guardameta lleva toda la semana sin poder ejercitarse con el grupo ni en las instalaciones de Valdebebas durante lunes y martes. El Real Madrid ha extremado las precauciones para evitar cualquier contagio y cualquier contratiempo antes de la final de Wembley contra el Dortmund.

Lunin no viajó con el equipo a Londres

Lunin sufría la conocida como Gripe B, que viene a ser una gripe común. La misma que cualquiera de nosotros podemos sufrir en cualquier momento. Pese a ser una enfermedad leve, es contagiosa y eso le impidió al meta estar el pasado lunes en el Open Media Day de la UEFA en Valdebebas. Tampoco ha podido entrenar con el resto de sus compañeros a lo largo de la semana y, aunque ya está recuperado, se ha entrenado al margen y no ha viajado a Londres con el grupo para no contagiar al resto del equipo.

El portero ucraniano ya ha superado la fiebre que tenía los primeros días y ha entrado en la convocatoria para el partido contra el Borussia, pero no ha ido en el mismo avión que el resto de sus compañeros. Sin embargo, tal y como informó OKDIARIO en su día, el plan de Carlo Ancelotti para Wembley pasaba por apostar por Courtois bajo los palos, independientemente de si Lunin estaba al 100% o no. El belga ha cogido ritmo de partido en los últimos choques de la Liga y ya está a buen nivel, lo que ha llevado al italiano a decantarse por el mejor portero del mundo.