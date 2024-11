Las ejemplares cuentas del Real Madrid

El Real Madrid presentará a sus socios compromisarios el próximo día 24 de noviembre unas cuentas que volverán a arrojar un resultado positivo, en este caso de 15 millones después de impuestos. Por primera vez, un club de fútbol supera los 1.000 millones de ingresos ordinarios. Es curioso cómo el Madrid suele ser muy prudente en sus presupuestos, ya que la cifra inicialmente pronosticada por el club presidido por Florentino Pérez era inferior en un importe de 130 millones.

Otro dato a destacar es que la masa salarial, pese a los 40 millones pagados por las primas por títulos, estuvo en torno a los 504 millones, lo cual permite al Real Madrid estar mejor que el umbral de excelencia recomendado por la UEFA. Las cuentas cerradas se han visto muy beneficiadas por un nuevo producto comercializado por el Madrid que permite adquirir un derecho preferente y premium en la reserva de sitios VIP dentro del Bernabéu.

Este derecho se conserva durante 30 años y supone un coste de 250.000 euros. Al haberse comercializado trescientos asientos, el ingreso para el club ha sido de unos 76 millones. Está previsto que en la temporada presente el Madrid vuelva a obtener un ingreso similar por un derecho que parecía difícil calcular que pudiera tener tanto valor.

Tras la llegada de Mbappé, otro asunto a revisar era el presupuesto de la presente temporada en lo relativo a la masa salarial. En este caso, excluido el efecto de las primas por títulos, el Madrid prevé invertir sólo 18 millones de euros más en pagar a sus jugadores. El balance entre llegadas y salidas ha propiciado un ligerísimo aumento que será fácilmente absorbido por el aumento de los ingresos, que se prevé que sea de casi 80 millones.

Las cuentas y el presupuesto del presente ejercicio confirmar que el recién reformado Santiago Bernabéu es una mina de oro. Sin presupuestar ingreso alguno por nuevos conciertos, el Madrid logra acercarse a los 400 millones de ingresos por la partida de socios y estadio. Todavía existe cierta incertidumbre sobre cuándo volverá a haber conciertos, pero sabemos que los múltiples eventos que se celebran en el feudo madridista ya están propiciando muchos ingresos que permiten ir asumiendo el pago de la deuda sin mayores problemas.

Pese a todo, no podemos olvidar que el Real Madrid compite en un ambiente muy complicado. Los clubes-estado no tienen que hacer tantos malabarismos para poder permitirse una gran capacidad de inversión, casi todo les viene dado. Por ello no podemos dejar de valorar lo importante que resulta una gestión tan responsable e innovadora.