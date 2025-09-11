Eintracht – Real Madrid: bálsamo o crisis

El Real Madrid inicia su camino en la Champions League femenina en un duelo nada sencillo y en una situación de lo más delicada. El conjunto blanco debe certificar su presencia en la máxima competición, en la última ronda previa, en la que se medirá al Eintracht Frankfurt. El primer asalto será en Alemania este jueves (19:00 horas), en el que las blancas buscarán, además, su primer triunfo de la temporada. No han sido nada buenas las primeras sensaciones bajo el mando de Pau Quesada y la reacción debe ser inmediatas, sino quieren tirar parte del curso por la borda a las primeras de cambio.

Las blancas suelen llegar a esta fase previa después de buenos comienzos en Liga F. Sin embargo, esta temporada no han podido comenzar con más dudas. Un empate en Las Gaunas contra el DUX Logroño (2-2) y una derrota en el derbi contra el Atlético de Madrid (2-1) han hecho saltar las alarmas nada más comenzar. Esa alarma puede quedar neutralizada de conseguir el primer objetivo del curso: la clasificación para la fase de liga de la Champions League.

El conjunto madridista llega a Fráncfort del Meno obligado a ganar o, al menos, a sacar algo positivo para resolver la eliminatoria en Valdebebas. No será sencillo, puesto que se miden a un Eintracht que viene de ser tercero la pasada campaña y que goleó 5-0 en su primer partido del curso en la Bundesliga, al Essen. El objetivo no es otro que repetir por quinto año seguido entre las mejores del continente, bajo un formato nuevo, que se asemeja mucho al implantado la pasada temporada en la competición masculina.

El pasado curso, las blancas se quedaron a las puertas de las semifinales, tras ganar 2-0 en Valdebebas al Arsenal, pero verse superadísimo en la vuelta celebrada en el Emirates. Un 3-0 las apeó de la competición en cuartos, su techo hasta ahora, en un encuentro que marcó el devenir del curso y, también, de Alberto Toril, cesado al término del curso. Maquilló –y mucho– posteriormente aquella eliminación el hecho de que las gunners se proclamaran campeonas, remontando también al Lyon y ganando al Barcelona en la final.

Primera final con muchas dudas

La nueva etapa que se ha iniciado bajo las órdenes de Pau Quesada busca el primer título en la historia de la sección, que se resiste en estas seis últimas temporadas. Dos presencias en cuartos de final de la Champions, el subcampeonato en Liga, teniendo opciones de título hasta la penúltima jornada, es lo máximo a lo que han podido aspirar, además de caer en la final de la Copa de la Reina en 2023.

Pero las cosas no han comenzado de la mejor forma. En sólo dos partidos, no hay más margen de error. Por ello, las blancas se ven ante su primera final, obligadas a ganar para no caer a las primeras de cambio. Eso sí, en caso de no jugar la Champions League, esta temporada la UEFA ha introducido una nueva competición, la Copa de Europa, que mantiene el formato de eliminación directa histórico que tuvo la competición en su versión masculina y a la que irán si caen eliminadas en esta previa de Champions.

Enfrente, un Eintracht que cuenta con grandes futbolistas como son Reuteler, Senss o Ayemi, además de la ex jugadora del conjunto blanco Hayley Raso. Las germanas no serán, ni mucho menos, un rival sencillo para un conjunto blanco que en los últimos años ha dejado muchas dudas en Europa cuando ha jugado fuera de casa. Eso sí, están acostumbradas a superar una previa en la que han participado en cuatro ocasiones, logrando siempre el billete a la Champions League.