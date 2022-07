Eder Militao ‘vuelve’ con Karoline Lima justo antes del nacimiento de su hija

Eder Militao y Karoline Lima vuelven a unirse para ver nacer a son padres. El jugador del Real Madrid vio como su ex pareja, con la que rompió hace unos días, se ponía de parto para dar a luz al primer retoño del central brasileño. A la espera de saber si se trata de una reconciliación, lo que parece claro a tenor de las imágenes compartidas por Militao es que la buena relación entre el futbolista y Lima no se romperá mientras esté su hija Cecilia de por medio.

Militao compartió a través de las redes sociales la noticia del parto inminente de Karoline Lima, asegurando que ambos iban en dirección al hospital. «Cuenta regresiva para la mayor victoria de mi vida, esta vez fuera del campo. Cecilia nacerá hoy. Estamos en el hospital para verla llegar. ¡Ven, hija! La vida te espera aquí», escribió en su cuenta de Twitter.

El futbolista del Real Madrid, que aún no se ha reincorporado a los entrenamientos en Valdebebas, completó la información con imágenes a través de su cuenta de Instagram, en una storie en la que está ayudando a Karoline Lima a realizar ejercicios que favorecen el parto y el nacimiento de la pequeña Cecilia.

«Hemos decidido terminar y creemos que fue la mejor decisión. Siempre vamos a tener un vínculo que es Cecilia y ella siempre va a ser prioridad para nosotros, para nuestra vida, y es lo que realmente importa. Cada vez voy a estar mejor. Muchas gracias a todos por los mensajes. Soy fuerte, me he dado cuenta, y Cecilia es más fuerte todavía. Aparezco por aquí para tranquilizar a mis seguidores. Está todo bien. Después de volver de viaje, yo lo busqué a él, intenté resolver las cosas e intenté continuar, pero llegó un punto en el que vi que no va a continuar esto como una relación sentimental”, relataba Karoline Lima, después de confirmarse su repentina separación de Militao.

Militao y Lima se encuentran en Madrid, lugar de residencia de ambos hasta la precipitada ruptura de hace unos días y ciudad donde nacerá Cecilia. Después de ver estas imágenes y la unidad de ambos para la bienvenida a su primera hija, queda la duda de si la relación seguirá a lo largo del tiempo o si el punto colocado en ella es punto y final a la unión entre la modelo y el futbolista del Real Madrid.