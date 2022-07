Eder Militao ha alzado la voz contra los comentarios racistas que en estos días han sufrido tanto él como Vinicius Jr. y Rodrygo Goes a través de las redes sociales. El central blanco puso de manifiesto su malestar e hizo un alegato brillante contra el racismo, no sólo a él, sino a todas las personas que siguen sufriéndolo: «Los comentarios racistas en la foto mía con Vinicius y Rodrygo nos ofenden no solo a nosotros, sino a todos los jóvenes negros, futuros deportistas, que tienen sueños como los nuestros», escribía el madridista acompañado de la etiqueta StopRacism y un emoticono con el puño en alto en señal de lucha.

Todo nace a raíz de un tweet publicado por la cuenta oficial del diario As en el que pedían a sus usuarios definieran una imagen de los tres jugadores del Real Madrid, Rodrygo, Vinicius y Militao, con un emoticono. Hubo muchísimas respuesta a ese tweet, sobre todo de usuarios madridistas que ponían iconos como corazones blancos, coronas, la bandera de brasil, un brazo sacando músculo o un guiño. Pero entre tantos buenos mensajes también hubo mensajes desagradables.

Hubo algunos usuarios que dejaron tweets en los que usaban emoticonos de monos, gorilas y derivados, que despertaron el malestar y rabia entre los jugadores blanco. De hecho, esto fue motivo de un artículo de opinión del periodista brasileño Marcondes Brito en Metropoles que fue el móvil que llevó a Militao a escribir ese mensaje en sus redes sociales.

El central del Madrid compartió la opinión del periodista y la usó para dar sentido a su mensaje, dejando claro que si les ofendían a ellos también ofendía a todos los jóvenes como ellos: «Los comentarios racistas en la foto mía con Vinicius y Rodrygo nos ofenden no solo a nosotros, sino a todos los jóvenes negros, futuros deportistas, que tienen sueños como los nuestros».

El tweet del brasileño ha tenido una gran repercusión, mucha difusión entre los que lo han vito y mensajes de apoyo. Otros recuerdan que no es la primera que estos jugadores son objeto de insultos racistas. En diferentes partidos a domicilio esta temporada del Real Madrid se han escuchado comentarios racistas. Por ejemplo en Son Moix, ante el Mallorca, a Vinicius le gritaron «¡vete a recoger plátanos!».

Antes de esto, en el Clásico en el Camp Nou, a Vinicius también le gritaron «macaco» cuando salía sustituido. En aquella ocasión Vinicius reconoció lo sucedido y lo condenó también públicamente: «Pasé cerca de la afición, vi a un niño hacerme un gesto, pero como era un crío… pero otro sí me insultó y por eso le apunté con el dedo, para que supiera que le había visto. ¿El racismo? Creo que sí merecen castigos más duros. Para que no vuelvan a hacer esas cosas. Yo en ese momento, concentrado en el partido, no quise decir nada…».