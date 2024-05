El Dortmund cobrará una prima si pierde la final de Champions gracias a Bellingham

El Real Madrid deberá pagar un bonus al Borussia Dortmund si le gana en al final de la Champions League. Los blancos deberían abonar una cantidad cercana a los cinco millones de euros como bonus por el fichaje de Jude Bellingham si son campeones de Europa. El inglés llegó al Bernabéu a cambio de 103 millones de euros, a los que se podían añadir hasta 30 más en concepto de variables. Una de esas cláusulas, recoge un pago en caso de que sea campeón de Europa.

Por tanto, la final de la Champions League que ambos disputarán el próximo 1 de junio en Wembley tendrá premio asegurado para los alemanes. En caso de que consigan ganar, lograrían algo que nadie ha conseguido en más de 40 años, que es ganarle al Real Madrid una final de la máxima competición y se llevarían la segunda Champions de su historia, después de la de 1997. En el caso contrario, se desbloquearía una de esas variables que acordaron al vender a Bellingham.

El Real Madrid se aseguró con el inglés a una de las grandes promesas y joyas del fútbol mundial. Lo hizo a cambio de 103 millones de euros fijos, a los que se suman hasta un 30% más del precio por variables. Entre esos incentivos se encuentran opciones como que gane la Champions o el Balón de Oro. En un principio, el precio parecía incluso excesivo, pero Bellingham ha dejado claro en su primera temporada la clase de jugador que es y que el desembolso realizado, ha merecido la pena.

Principal protagonista de la Liga ganada por el conjunto blanco, ahora buscará su primera Champions, con sólo 20 años. Y en caso de ganarla, los madridistas deberán corresponder al Dortmund. Como aseguran en el medio alemán Sky Sport, el club blanco debería abonar al conjunto amarillo una cantidad inferior a los cinco millones de euros.

El Dortmund sigue haciendo caja con Bellingham

También cabe la posibilidad de que no sean las únicas primas que reciba el Dortmund por vender a Bellingham, puesto que por la Liga, ser elegido en el mejor once de los premios The Best o por ser Balón de Oro –opción que está sobre la mesa– el club recibiría buena parte de ese total de 30 millones de euros en variables. Además, a esa cantidad que reciba porque Bellingham gane la Champions, habría que sumar los premios que concede la UEFA por el rendimiento a los clubes. Por alcanzar la final, el ente continental abona a los dos clubes 15,5 millones de euros, premiando con otros 4,5 millones más al campeón.

El fichaje de Bellingham fue, como está quedando demostrado, un negocio redondo para ambas partes. El Dortmund se aseguró un mínimo de 103 millones de euros que, ahora, tras la primera temporada del inglés en el Real Madrid, se verá aumentado. Por su parte, el conjunto blanco se llevó a uno de los mejores del mundo, cuyo rendimiento ha sido inmediato.

En su primer curso a las órdenes de Ancelotti, ha sido fundamental para ganar la Liga, de la que ha sido pichichi durante gran parte del tiempo. Pero la influencia de Bellingham también ha sido muy importante para meter al equipo en la final de Champions, donde se cruzará con sus ex, un Dortmund del que no se fían. Independientemente de lo que pase, los alemanes se llevarán un buen pellizco.