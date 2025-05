La divertida anécdota de Rafa Nadal con Andy Murray el día que el Arsenal eliminó al Madrid en Champions

El homenaje a Rafa Nadal en Roland Garros estuvo marcado por la emoción, los recuerdos y los gestos de cariño de amigos y rivales. No obstante, uno de los momentos más espontáneos fue la revelación de un mensaje que Andy Murray le envió justo después de que el Real Madrid fuera eliminado por el Arsenal en Champions. El británico, casualmente, escribió al de Manacor, un reconocido madridista, después de que los Gunners evitasen la remontada en el Santiago Bernabéu.

«Llevaba un tiempo sin hablar con él y me mandó un mensaje justo después de que el Madrid perdiera con el Arsenal. Y lo voy a leer: ‘Hola Rafa, espero que estés bien y tu familia también’, me escribió. En ese momento no le contesté. Es el humor británico. Me sacó una sonrisa en un instante en el que no me apetecía reír», confesó Nadal en la rueda de prensa posterior a su homenaje.

Rafa Nadal shared a hilarious text message he received from Andy Murray “My good friend Andy.. who I wasn’t in touch with for a while.. the day that Arsenal beat Real Madrid.. when the match just finished, after one second, he texted me a message telling me…” *Rafa pauses*… pic.twitter.com/ypI0tHWHdA — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 26, 2025

Nadal dijo adiós a Roland Garros

Esta anécdota con Murray fue parte de una jornada que quedará grabada para siempre en la memoria del tenis y de sus aficionados. Este pasado domingo, Roland Garros se volcó como nunca antes en un tributo a Nadal, el hombre que ha hecho de la tierra batida de París su territorio, conquistando 14 títulos y dejando una huella imborrable en la historia del tenis.

Retirado desde noviembre, el homenaje comenzó con un mosaico espectacular en la grada, compuesto por miles de camisetas con el mensaje “Merci, Nadal”, que tiñeron la pista central de un ambiente único y emotivo. La presencia de Carlos Alcaraz, llamado a recoger el testigo del balear, añadió un simbolismo especial a la ceremonia, que fue seguida con atención por toda la familia de la ‘pelotita’ amarilla.

La emoción fue creciendo a medida que avanzaba el homenaje. El estadio Philippe Chatrier se rindió ante Nadal, elevándole al Olimpo de Roland Garros con un reconocimiento a su carrera y a su dominio sin precedentes en el torneo parisino.

El acto estuvo cargado de momentos simbólicos, como la presencia de las grandes leyendas del tenis, y especialmente la imagen del “Big Four” —Federer, Djokovic, Murray y Nadal— juntos en la pista. Esta fotografía, ya considerada por muchos como la mejor de la historia del tenis, sirvió para poner en valor la rivalidad, la amistad y el respeto entre los grandes campeones de una era irrepetible.

The big 4 at Rafa Nadal’s tribute at Roland Garros. pic.twitter.com/zcGivmu2ZE — Madrid Universal (@MadridUniversal) May 25, 2025

Las emociones afloraron en el propio Nadal, que no pudo contener las lágrimas en su despedida de Roland Garros. El balear, visiblemente emocionado, agradeció el cariño recibido y recordó algunos de los momentos más importantes de su carrera en París. Para cerrar el tributo, se proyectó un vídeo de cuatro minutos que resume a la perfección la carrera de Rafa en Roland Garros, desde sus primeros triunfos hasta sus gestas más recientes, mostrando la evolución de un deportista que ha trascendido generaciones y fronteras.

El homenaje también tuvo espacio para el futuro, con un simpático encuentro entre Rafa Nadal Jr. y los rivales de su padre, en el que el pequeño saludó a los campeones y compartió risas con ellos, simbolizando la continuidad del legado familiar. Este detalle, junto al mosaico, el vídeo y la presencia de las leyendas del tenis, completó una jornada que fue mucho más que una despedida: fue la consagración de Nadal como leyenda eterna de Roland Garros y del deporte mundial.