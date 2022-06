El detalle de Marcelo que emocionó a Rául: «Nunca olvidaré lo que hiciste por mí…»

Marcelo se acordó de Raúl González Blanco en su despedida del Real Madrid. El capitán se emocionó al hablar de otra leyenda del club y desveló una historia que nunca había contado. Raúl le ayudó mucho cuando aterrizó en el club con tan solo 18 años, e incluso le hizo un regalo cuando nació su hijo Enzo: «Nunca olvidaré lo que hiciste por mí».

«Voy a contar algo que nunca he contado. Pero yo quiero dar las gracias a Raúl, que está ahí sentado. Me ayudaste mucho cuando llegué y cuando nació mi hijo Enzo nunca olvidaré que me hiciste un regalo, con muchas cosas para el bebé, y me diste muchos consejos. Siempre fuiste muy cariñoso, tú y tu familia, y nunca lo olvidaré y siempre quise seguir tu ejemplo», comentó el lateral brasileño entre lágrimas.

El capitán no pudo evitar emocionarse al recordar todo el apoyo que le ha brindad el actual entrenador del Castilla desde que llegara al Real Madrid hasta ahora. Raúl ha sido un pilar fundamental para el brasileño y ha querido acordarse de él en su discurso de despedida.