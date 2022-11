Detallazo de Vinicius y Valverde con dos niños tras el partido del Real Madrid contra el Rayo

El Real Madrid no vivió su mejor noche en Vallecas, donde perdió 3-2 y el liderato, pero esto no evitó que dos de los hombres de Carlo Ancelotti tuviesen un gesto de esos que emocionan a cualquier tras el encuentro. Al salir del estadio de Vallecas, Vinicius y Valverde regalaron sus chaquetas a dos niños. Uno de ellos cumplía años al día siguiente y se llevó la prenda del brasileño, posiblemente un regalo que no olvidará en su vida.